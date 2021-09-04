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開學確診頻傳 洛縣多校遭批防疫不力

記者謝雨珊／洛杉磯報導
亞凱迪亞市日前有數十名華人家長，參加學區教委會例會，抗議校園防疫力度不夠。（本報檔案照）
亞凱迪亞市日前有數十名華人家長，參加學區教委會例會，抗議校園防疫力度不夠。（本報檔案照）

全美開學沒幾周，已有19個州、近10萬學生感染新冠，或與確診者密切接觸而被隔離。南加州也不例外，在公立或私立學校都有染疫事件傳出，不乏華人學生中招。有華人家長不滿部分學校的防疫工作，近期紛紛站出來抗議，敦促學區教委及校方即時改正。

洛杉磯華埠佳士得樂小學，幾十名家長聯署抗議學校防疫不力。（記者謝雨珊／攝影）
洛杉磯華埠佳士得樂小學，幾十名家長聯署抗議學校防疫不力。（記者謝雨珊／攝影）

位於洛杉磯華埠的佳士得樂小學（Castelar School)，有一名二年級的華童確診新冠，校方對此事的反應卻讓家長不滿。學生家長李女士表示，學校並未及時通知所有的密切接觸者，且部分密切接觸者仍到校上課，許多父母也是到當天才知道，自己的孩子也是新冠患者的密切接觸者。她認為校方此舉不妥當，應在第一時間就告知家屬，讓他們更加關注孩子的身體狀況。

除了學生染疫外，也有教師被確診。在華裔人口密度相對較高的聖蓋博市某私立學校，有兩名完全接種疫苗的教師，日前就被確診新冠。這所私立學校的家長張先生指出，學校的防疫不嚴謹。有了學生及教師的確診病例後，校方雖有通知他們的密切接觸者，但學生密切接觸者的兄弟姐妹，不需隔離也不需接受檢測，照樣可正常上學。張先生認為，只要有確診案例都應該通知全校家長，也可避免密切接觸者的兄弟姐妹，正常到校去接觸其他孩子或教職人員。

南加州某些中小學校的防疫措施，被部分華人家長們詬病，也因如此，不同學區和學校近期紛紛出現華人學生家長抗議、發聲的情況。像亞凱迪亞市日前有數十名華人家長參加學區教委會例會，向學區抗議校園防疫力度不夠。聖蓋博市的一間私立幼兒園，日前家長們也因不滿校方在確診通知上的疏忽，分別致電校方討要說法。洛杉磯華埠佳士得樂小學的幾十位家長，日前也聚集在校外集會抗議，向校方訴說訴求，期盼校方加強校園防疫規範。

本報綜合多數家長的訴求，如果有學生確診新冠肺炎，校方應該通知全校學生家長，不限於確診近距離密切接觸者。另也有家長發現小朋友在午餐期間無法保持社交距離，希望校方應對調整。另也有家長認為，放學時的人流秩序混亂，應分年級、分批次離校。

然而，多所學校都表明，根據CDC網站8月5日更新的K-12學校防疫指導方針，若在返校上課中發現有師生感染，僅建議校方需要通知密切接觸者，但並未強制要求通知全校師生。同時，在發現確診者後，校方需要隔離的人員，也僅建議為密切接觸者，而非整個年級或全校所有師生。除此之外，定期篩查將會是一種非常有效的防疫戰略，但並未強制各校執行。

防疫 華人 學區

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