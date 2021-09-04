洛縣167人染Mu新病毒 官方籲勿輕忽

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer），籲未接種者快打疫苗。（本報檔案照）

全球疫情嚴峻，世界衞生組織警告要留意「B.1.621」Mu變種病毒 。洛杉磯縣公共衛生局3日公布，洛縣 在6月19日至8月21日期間，發現了167例確診者感染了Mu變種病毒。「B.1.621」Mu變種病毒迄今已傳染至39個國家，最早於今年1月在哥倫比亞發現，現已出現在美國和歐洲。科學家們正在研究，該變種病毒的傳染性是否更強或更為致命？

有專家稱，Mu變種病毒的傳播力及殺傷力未見加強，暫時不會取代Delta變種病毒的地位。洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）呼籲民眾千萬不要輕忽新冠病毒的危害性，越來越多的變種病毒出現，說明大家更應該有自我防護意識，繼續遵守防疫措施，出門在外戴口罩，與人保持社交距離等，這些措施都將有效降低病毒在社區傳染。

洛杉磯縣3日新增2673例確診、37例死亡，1641人染疫住院，確診率為3.3%。洛縣新冠病例數在連續幾周的快速增長之後，本周有明顯回落現象。洛縣公共衛生局局長費若表示，洛縣整體的病毒傳播稍有下降，可能與室內戴口罩令，和更多民眾接種疫苗 有關。但Delta病毒傳染性極強，還是有很多人被傳染，且未打疫苗的民眾大有人在。要說這波疫情結束還太早。她也提醒，沒有打疫苗的民眾感染新冠機率，是已接種疫苗民眾的四至五倍。她呼籲未打疫苗民眾趕緊打疫苗。