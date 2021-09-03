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洛縣確診下降 公衛局長：還不能鬆懈下來

記者王若然╱綜合報導
洛縣確診數下降，是否意味著這波疫情可望平息？（美聯社）
洛縣確診數下降，是否意味著這波疫情可望平息？（美聯社）

洛杉磯縣新冠病例數在連續幾周的快速增長之後，本周終於有明顯回落，是否意味著這波疫情爆發可望平息？

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，雖然新確診病例回落，但因Delta病毒高傳播性，說這波疫情要結束還太早。雖然洛縣整體的病毒傳播下降，但Delta病毒傳染性極強，還是有很多人被傳染。雖然洛縣有很多民眾打了疫苗，但沒打疫苗的民眾大有人在，這些人為病毒轉播營造了良好的條件。

費若說，洛縣目前一周累計傳染率是每10萬居民有159個病例，相比上周下降16%，相比8月中高峰期下降22%。

費若說，沒有打疫苗的民眾感染新冠機率，是打了疫苗的民眾的四至五倍。而目前病例數下降，在多數族裔人群均出現，包括未打疫苗的人群。「病例數下降可能與室內戴口罩令，和更多民眾接種疫苗有關。」

費若表示，洛縣未來還可能增加更多病例，因為目前預防性檢測增多。此外有150萬學生和20萬教育工作者面臨返校，他們將密切接觸，這是在疫情發生以來沒有過的，因此未來幾周洛縣病例恐再次上升。

洛縣2日新增43例新冠肺炎死亡病例，累計死亡病例為2萬5364人。當天新增2741確診病例，目前累積有141萬2240病例。洛縣2日住院人數下降，有1641人，前一天為1673人。

此外，洛縣檢測陽性率略有升高，2日陽性率為2.97%，一周前該數字為2.75%。2日洛縣感染率為每10萬居民有22.3人感染，這比一周前下降4%。

洛縣目前12歲以上居民中，有75%至少接種一針疫苗，65%完整接種。費若說，在完整接種疫苗的530萬人中，有3萬7614人確診新冠肺炎，確診率為0.71%，有1049人住院，住院率為0.02%。洛縣完整接種疫苗的民眾，118人因新冠死亡，該比例為0.0022%。

洛縣 疫苗 疫情

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