哈岡、羅蘭岡學區 發現少量感染病例

學生陸續開學。（家長提供）

哈岡、羅蘭岡兩個華裔 學生眾多學區 ，8月初陸續開學，實施面對面教學。正值新冠肺炎變種病毒迅速傳播之際，很多家長都憂心忡忡。據兩個學區的華裔教委表示，開學後只發現少數學生出現新冠感染病例。由於防疫 經費充足，學區防疫措施做得很到位，確保學生在新學年擁有安全健康衛生環境。

哈岡學區華裔教委會副主席張金生（Joseph K. Chang）表示，自8月4日開學後，學區陸續發現近十個感染病例；學區共有32個學校，這個數量的病例還是在很小的範圍內。由於州府撥付防疫經費充足，學區也特別小心，勿讓新冠病毒在校區傳播開來。學校一旦發現病例，立即上報學區。

張金生說，大多數家長還是願意將子女送到學校上課。本學期少了約700名學生，包括不願返校上課學生，還有多數是轉到其他學區的學生。

學生陸續開學。（家長提供）

哈岡學區開學後不到一周，有八所學校發現學生及教職員COVID-19感染病例。這些學校包括一所高中、一所中學及初中和小學，在沃克曼小學至少有三名學生出現感染症狀。

羅蘭學區教委會主席陳正治（Cary C. Chen）表示，學區8月9日開學，有十餘所學校在開學後出現學生感染病例，學區官網會公布各學校感染人數，目前有諾加雷斯高中及奧斯沃特學校均發現四例感染，其他學校有的發現二例，有的僅一例。每周三學區提供病毒陽性檢測，學生和家長都可獲免費檢測。

華裔家長Joce Yu表示，她有子女在羅蘭學區上學，上課時學生與學生之間有隔板。但午餐期間，學生們還是會聚集吃飯，面對面距離很近，令人擔心。一旦疫情再緊張，她寧願孩子們返家學習，子女健康比什麼都重要！