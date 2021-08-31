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新冠疫苗引發心肌炎？醫師：尚無直接證據

記者邵敏／亞凱迪亞報導
劉秀寶說，房顫最大的危害就是中風，1/3首次中風的病人都是因為房顫引起。（講座截屏）
劉秀寶說，房顫最大的危害就是中風，1/3首次中風的病人都是因為房顫引起。（講座截屏）

美以美醫院心臓病專家劉秀寶，在8月28日的一次專題講座中指出，心房纖維性顫動(後簡稱房顫）導致心臟形成血栓進而中風，且提高死亡率風險。而感染新冠病毒後，也會引起房顫；但沒有直接的醫學結論，證明疫苗會產生相關的心臟問題。

此次專題講座，由亞凱迪亞華人協會，聯合美以美醫院主辨的醫學衛生健康講座，劉秀寶在講座中專門解釋了心臟病中的房顫、心律不齊、心衰與中風的關係，並講解了心臟病的一些早期症狀以及治療方法。

劉秀寶說，人們通常對于冠心病很重視，實際上房顫對壽命的影響不亞於冠心病，「如果得了房顫，未來五-十年的死亡率增加五倍。」相關預測數據表明，美國1990年房顫人數有200萬，到了2050年，預計將會有600萬人得房顫。

房顫最大的特點就是心房不規律的跳動，導致整個心臟完全不規律的跳動，可以表現為快、慢或者快慢不等。房顫的症狀包括：心跳加快、心慌、心悸、心律不整、胸悶氣短、眩暈虛弱，運動耐受降低等，「比如走路十分鐘就需要休息，感覺虛弱難過。」

劉秀寶說，房顫最大的危害就是中風，因為房顫會導致心臟內容易形成血栓，這個血栓一旦脫落，沿著動脈到大腦中，就會發生腦動脈栓塞導致中風。劉秀寶指出，1/3首次中風的病人都是因為房顫引起，但很多老年朋友並不確定自己有房顫現象，直到中風時才知道是房顫的原因。

房顫老年人高發，隨著年齡的增加而增加，年齡每增加十歲，房顫的發病就增加一倍。發作一次超過七天的持續性房顫，如果不依靠醫療手段，恢復正常心率的概率是零。如果不及時治療房顫，除了中風風險之外，還會引起心衰，導致生活質量嚴重下降，「保持運動和正常體重，是防治房顫復發的有效手段。」

那究竟是什麼導致房顫的發生，劉秀寶說目前醫學界並不清楚房顫的根本原因，最常見的原因是高血壓，其他的心臟病也容易引起房顫，比如心衰、冠心病、心梗、先天性心臟病、心臟手術後、肺病、甲亢、感染細菌病毒後都會引起心顫，「感染新冠病毒後，也會引起房顫。」

針對近來引發的新冠疫苗會不會引發心肌炎的問題，劉秀寶指出，目前並沒有直接的醫學結論，證明疫苗會產生相關的心臟問題。她認為，新冠是個新疾病，疫苗也非常新，大家都在不斷學習中，但目前並沒有疫苗會產生心臟問題這樣一個結論。

劉秀寶指出，新冠疫苗會帶來一些炎症反應，比如一些人在接種第二針疫苗後，發熱乏力，反應比較明顯，這個過程本身就是一個炎症反應，當這些反應發生時，也是說明疫苗讓人體產生免疫力。

如果民眾擔心接種疫苗後引發心臟問題，劉秀寶建議，通過做超音波、血液等檢查，確定是否有這樣的情況，不必　對於接種疫苗心存疑慮。

疫苗 中風 心臟病

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