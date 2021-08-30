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南巴沙迪那學區擴大編制 專責防疫

記者李雪╱南巴沙迪那市報導
學區鼓勵可以打疫苗的師生都接種疫苗。（取自SPUSD官網）
學區鼓勵可以打疫苗的師生都接種疫苗。（取自SPUSD官網）

南巴沙迪那市學區12日開學以來目前還未出現新冠病例的情況。不過17日該學區教委會公布了整學年的新冠防疫計畫。除了擴大人員編制專門負責防疫工作，學區改造了用餐區、每周檢測、設置隔離室等。

南巴學區官網也更新新冠疫情的專設頁面，以及病例監控儀表盤（dashboard），家長和居民也可在官網查看。目前最後一次更新是16日，幾所學校都還沒有發現病例。

「在這段時間裡，我無法表達我為我們的員工感到多麼的自豪」，學監Geoff Yantz 說。Yantz對防疫有信心，相信過去所做的準備使學區能夠為學生和所有員工提供一個非常安全、健康、富有成效的學習環境。

學區也已計畫針對防疫安全的各個方面採取分層緩解措施，從口罩和疫苗開始。所有K-12的學生和員工在室內都需戴口罩，但在室外是可選擇不戴。

學區17日還表示，有證據表明，如果採取其他緩解策略，例如口罩，可以安全地進行面授教學。有時，學生可能在沒有戴口罩的情況下彼此靠近，小學將延長課間和午餐時間，並指定餐桌座位以留出足夠的間距。中學還擴大用餐區，其中包括20張最近購買的帶雨傘的桌子。

學區建議學生在表現出可能的疾病症狀時接受檢測，並向學校報告結果，無論是陽性還是陰性。另外學區已與Pacific Toxicology實驗室合作，進行可選的每周測試。想要參加測試的人須在每周五註冊，周二可以在高中停車場進行免下車檢測。參加季節性運動的高中運動員，將每周進行強制測試。

學區 口罩 防疫

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