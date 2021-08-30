未接種疫苗兒童染疫上升 洛縣最擔心

未接種疫苗和接種疫苗的人之間的死亡率差異明顯。（美聯社）

洛杉磯縣公共衛生局29日報告新增5例死亡、2232例新冠確診。目前有1678名新冠患者住院，453人在加護病房，28日的日檢測 陽性率為2.3%。

公共衛生官員目前特別擔心的是，尚無資格接種疫苗 的兒童，以及其他未接種疫苗的人的病例率呈上升趨勢。洛縣 公衛局長費若（Barbara Ferrer）指出，「所有群體中未接種疫苗的成員的病例、住院率和死亡率，都高於接種疫苗的成員。接種疫苗的人的所有結果率，仍然比未接種疫苗的人低許多倍，他們住院的可能性要低四到八倍，死於感染的可能性要低五到七倍」。

她表示，在這段高傳播時期，保護尚未符合接種疫苗條件的12歲以下兒童，至關重要，並提供一份安全預防措施清單包括：盡可能在戶外活動；疏遠和避開人群；如果不能保持距離，則始終在室內和室外遮掩口鼻；仔細評估傳播風險更大的非必要活動。

費若強調，未接種疫苗和接種疫苗的人之間的死亡率差異明顯。她說，過去一周平均每日死亡人數增加6%，達到七天的每日平均18人，其中未接種疫苗的人首當其衝。未接種疫苗的18至49歲成年人的死亡率，幾乎為每10萬人中兩人死亡，而該年齡組接種疫苗的成員幾乎沒有死亡。同時，50歲以上未接種疫苗的成年人，死於新冠的可能性，是50歲以上接種疫苗的成年人的28倍。