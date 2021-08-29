南加內陸學校 開學後確診暴增

內陸各學校開學後，感染病例暴增。（科洛那－諾可學區提供）

南加內陸各學區 近日陸續開學，在經過長達數月因新冠肺炎 疫情導致校園關閉、學生線上教學後，學生們都興致勃勃迎來可返回課堂面授課新學年。不過開學伊始，內陸多個學校就爆發新冠感染病例，學區正努力採取辦法，應對校園學生及教職員感染者增加狀況。

內陸多個學區已經出現的感染病例，令家長憂心忡忡，因子女可能已與感染者有過接觸，勢必增加家長及孩子們的困惑和焦慮。按照規定，若曾接觸需要在家隔離十天。河濱加大公共衛生專家暨教授卡皮亞諾（Richard Carpiano）表示，家長對子女安全看得比什麼都重要！

感染病例在內陸多個校區發生。包括一所私立學校-安大略基督教高中。由於多名教師感染病毒，導致學校開學延後近兩周；河濱縣艾辛諾高中在8月17日因校區有多名學生出現感染症狀，致使300名學生返家隔離，這個數字是學生總數的18%；海梅特學區8月13日感染病例暴增，導致54名學生返家隔離。

位於聖伯納汀諾縣的雷德蘭市多所學校，8月20日統計有61個感染病例，93名學生隔離，而學區總計有154名學生隔離；河濱縣科洛那-諾可學區，當地最大規模學區之一，開學後有54名學生隔離；自從7月6日以來，該學區類似情況已經出現兩次；聖伯納汀諾市聯合學區因出現多名學生感染，導致三個班級學生返家隔離。

內陸地區K-12學校發生的數十起感染病例，與整個學區和學生人數相比，雖然只是一小部分，但已經足以使公衛專家和家長們震驚、擔憂，部分民眾在社交媒體上發布表達不滿及焦慮的帖文，對教育官員及學區做法激烈抨擊。一名艾辛諾高中家長敦促眾家長若想學校繼續開門，就要對新冠肺炎病毒加以重視和防範。

有家長認為，內陸地區發生在學生中感染的病例較比2020年春季增加很多，部分原因是學區開學之際，正值新冠肺炎Delta變種病毒具有強傳播力，導致入院患者激增。

為強化防疫 ，內陸部分學區設立感染病例數字發布板（dashboard）、校區設立疫苗診所、追蹤密切接觸者（contact tracing）、建立教室座位表、通知電子郵件及手機短訊、加強隔離措施及隔離後輔助防疫辦法等，對校區避免病毒傳播提供很多幫助。