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加州2眾議員 完成接種卻染疫

編譯組／綜合報導
民主黨籍加州眾議員麥卡蒂，遭破防感染新冠。（美聯社）
民主黨籍加州眾議員麥卡蒂，遭破防感染新冠。（美聯社）

加州議會正要進入倒數時刻，預定9月10日休會前加速審完數以百計的法案。就在此時，卻有兩名眾議員雖然已經完成接種，卻仍感染到新冠病毒，必須暫停出席以防擴散。

80席的眾議會中，兩人宣布感染，其中之一是共和黨籍的Janet Nguyen。她表示她篩檢陽性，但沒有症狀，身體狀況沒問題，只要狀況許可，她可以馬上奔回沙加緬度為選區發聲。Janet Nguyen下周應該無法出席，但在勞工節過後應可出席。

民主黨籍的麥卡蒂（Kevin McCarty）則說，他一周前兩度篩檢陰性，但在自覺輕微感冒後第三度篩檢，卻呈現陽性，自主隔離一周後，預計下周一返回議會。

眾議會議長藍登（Anthony Rendon）兩周前強制議會員工必須接種，以免群聚感染打亂本會期的最後議程。參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）當時則稱，幾乎所有議員與員工都已完成接種。

加州政治領袖特別擔心Delta病株的傳染力，州長紐森7月還下令所有公務員都需接種，不然就要每周接受篩檢。議會也做出類似要求，就算議員與員工完成接種，在議會與選區服務處都得戴口罩。

篩檢 加州 紐森

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