洛縣療養院染疫受控 死亡率低

洛縣衛生局局長費若，呼籲民眾盡快接種疫苗。（本報檔案照）

隨著新冠病毒持續蔓延，洛縣 公共衛生局27日指出，養老院等機構的老人及工作人員染疫現象微增，多是染上Delta病毒，幸好多數人都已完全接種疫苗 ，死亡率低。該局鼓勵養老院等老人機構，讓老人家接種加強針。根據州政府規定，尚未接種的醫護工作人員，必須在9月30日前完成接種。

根據洛縣公共衛生局釋出的最新數據，療養院 在8月15日當周有102人確診，包括25名老人、77名工作人員，其中有三名老人染疫去世。過去一個月，各療養院平均新增79個確診案例。截至27日止，87%洛縣療養院內人員及老人都完成疫苗接種。事實上，療養院多數老人的免疫力都不好，符合註冊第三劑加強針的資格。截至23日，洛縣療養院約有150名老人已註冊了第三針。

洛縣27日新增2789例確診，30人死亡，1723人染疫住院，當日確診率為2.7%。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，根據數據顯示，針對18歲至49歲未接種的民眾，每十萬人就有兩人死亡；50歲以上未接種者的染疫死亡機率，是同年齡接種疫苗者的28倍。打疫苗能有效預防染疫，呼籲民眾盡快接種疫苗。