洛縣學童確診增 一半肇因體育活動

洛縣兒童新冠病例增加，多起疫情爆發與學校體育活動有關。（KTLA 5視頻截圖）

隨著洛杉磯縣各中小學開學上課，並啟動大規模的新冠病毒檢測 工作，衛生官員日前報告說，病毒在未接種疫苗 的兒童中傳播，多起疫情 爆發與學校運動有關。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）在26日媒體發布會上指出，儘管最近幾周該縣其他年齡組的病例率都有所下降，但未接種疫苗的兒童病例，從5月的每10萬人中73例，上升到8月14日的每10萬人中307 例。費若說，上升趨勢明顯，而且未接種疫苗的兒童感染後的住院率，也遠高於接種疫苗的兒童住院率。「隨著學校重新開放，預計疫情會繼續呈上升趨勢。」

根據縣衛生部門的數據，8月16日至22日期間，K-12學校報告了 3186例新病例，許多病例都來自洛杉磯聯合學區（LAUSD），那裡的孩子每周都要接受檢測，所有教師和工作人員都必須完全接種疫苗，並接受定期檢測。

雖然大多數學校在此期間僅報告了一個病例，但LAUSD 84所學校、其他學區39所學校都報告了三例或更多感染病例。此外，洛縣一周發生三起集體性感染，影響了數十名學生。費若說，在本月報告的14起學校疫情中，有一半與體育活動有關。

7月30日至8月20日期間，高中啦啦隊和舞蹈隊共爆發了九次疫情，涉及131名學生。費若說，這幾起爆發的疫情都與室內活動場地有關，來自不同學校的學生聚集在一起，每所學校都遵守不同的口罩規定。

基於目前洛縣疫情傳播風險較高，聯邦疾病防治中心(CDC)建議學校取消高風險的體育活動、課外活動，除非每個人都接種了疫苗。費若提出，洛縣將改變原有的指導方針，要求所有運動員和工作人員，在賽後72小時內進行病毒檢測。此前，學生參加足球、棒球、啦啦隊、摔跤等中、高風險運動，已被要求每周接受測試。

同時，無論疫苗接種情況如何，所有室內活動的參與者都需要戴口罩，學校在可行的情況下，可將活動轉移到戶外，並減少室內容量。費若說，「我們都希望防疫措施簡單些，規則不需要改變，但病毒傳播已經改變，我們需要一些靈活性來適應更危險的變種病毒。」