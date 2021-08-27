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過去1周 洛縣新冠病例數少約15%

記者李雪／綜合報導
隨著復工復課疫情可能仍有危機。（美聯社）
隨著復工復課疫情可能仍有危機。（美聯社）

雖然新冠Delta變種繼續增加感染人數，但洛杉磯縣的病例率已經開始下降。不過公共衛生官員26日並沒有說病毒激增正在減弱。

「我們看到七天平均病例數略有下降，在過去一周中，我們看到病例減少了約15%」，洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）在每周線上簡報上表示。「然而，隨著未來幾周常規篩查測試的增加，我確實認為我們的病例數將保持相對較高」。

費若說，該縣住院人數也有所放緩，但過去一周死亡人數仍增加6%，現在達到每天18人的七天平均水平，「這提醒人們，該病毒確實會繼續在許多感染者中引起危及生命的嚴重疾病。坦率說損失更加悲慘，因為幾乎所有損失都可以通過我們極其安全且廣泛使用的疫苗來預防」。

洛縣26日新增31人死亡，洛縣醫院有1723名新冠陽性患者，低於25日的1731名。加護病房有451人，低於25日的463人。日病毒檢測呈陽性為2.75%。比一周前的3.7%有所下降。但費若將下降歸因於篩選測試的增加，「很難知道」當前新冠的高峰期激增是否已經結束，她只將情況描述為「穩定」。

費若還提供涉及學校的病例統計數據，稱結果「有些發人深省」。在8月16日至22日這一周，學校確認了3186例新病例，其中洛杉磯聯合學區校園的比率最高，該學期要求每周測試。8月共有14起校內疫情「爆發」，即涉及三個或更多相關感染，費若透露，其中一半與學生運動隊有關。

洛縣 洛杉磯 檢測

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