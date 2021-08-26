沒打疫苗 染疫住院風險高29倍

沒打疫苗感染新冠住院風險高29倍。（美聯社）

洛杉磯 縣新冠肺炎病人25日再次下降。有聯邦政府研究顯示，沒有打疫苗 的民眾比打疫苗的民眾感染新冠病毒的風險高近五倍，感染後住院率高29倍。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）的調查研究，在5月1日至7月25日間，所有病例中，有25.3%為完整接種疫苗者，有71.4%為沒有接種疫苗的民眾，有3.3%為只接種一針者。CDC研究指出，該項調查與近期眾多其他研究一致證明，新冠疫苗可以有效保護Delta病毒蔓延區域的民眾健康。

洛杉磯縣衛生官員則反覆強調，儘管打了疫苗也有可能染疫，但是打疫苗後得重症的很少，住院或死亡的病人也很少。洛縣 衛生局局長費若25日表示，「這些數據繼續證明疫苗可以有效預防新冠肺炎重症，我們要一起提高疫苗接種率，還要配合其他防疫措施，如戴口罩、做檢測等。這些是減少新冠住院病人和死亡病人的關鍵措施。」

根據加州政府統計，洛杉磯縣25日新冠住院病人1731人，前一天是1747人。25日的住院病人中，有463為加護病房（ICU）的病人。

洛杉磯縣25日新增36例新冠肺炎死亡病例，新增3322確診病例。洛縣總計有確診病例139萬1363人，累計死亡病例有2萬5150人。

根據最新數字，洛縣12歲及以上的居民中，有73%至少接種一針疫苗，64%完整接種疫苗。65歲以上人士中，有90%至少接種一劑疫苗，80%完整接種了疫苗。