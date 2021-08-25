洛縣新增2600確診39死 多個健身房違防疫規定被罰

工作場合需要符合公衛標準。（美聯社）

洛杉磯 縣公共衛生局 (Public Health) 24日公布，新增39例死亡和2600例確診。當局繼續加強檢查企業是否符合公衛規定，並給違規企業開出罰單。

在當天報告的39例死亡中，六人年齡在80歲以上，13人年齡在65至79歲之間，12人年齡在50至64歲之間，五人年齡在30到49歲之間。目前有1724名新冠患者住院，其中26%在加護病房。當天的測試陽性率為2.8%。

公衛局檢查員每天繼續訪問全縣的企業，以確保遵守所需的安全措施和掩蔽指南，提供技術援助，並回應不合規的投訴。8月14日至20日期間，公共衛生檢查員共走訪了1874家企業，包括餐館、酒吧、啤酒廠、酒店、健身 房、零售店、購物中心、個人護理企業以及食品和服裝製造商。總的來說，檢查顯示大多數企業都合規。

若未達到合規性，強制執行措施可能包括發布違規通知或傳票。從14日到20日，有多個健身房和一個辦公場所因不遵守公衛規定而被開出五張罰單。

當局強調，隨著高度傳染性的Delta變種繼續傳播，無論在室內和擁擠環境中（包括在戶外大型活動中）的疫苗接種狀態如何，都戴上口罩 可降低感染和傳播新冠的風險。當新冠病毒在員工和客戶之間傳播時，企業不合規可能會增加工作場所爆發和社區傳播風險。民眾可以通過電話888-700-9995，或在線訪問www.publichealth.lacounty.gov，匿名向公共衛生局報告違反安全要求和危險情況的行為。