已完全接種 USC華裔新生入校首日確診

南加大(USC)大一新生Edward Huang。（ABC畫面截圖）

南加州大學 （USC）華裔新生Edward Huang，原本滿心期待打算開始大一生活，但沒想到報到第一天，就發現感染新冠病毒。

根據ABC電視台報導，北加州灣區聖馬刁縣（San Mateo）居民Edward Huang，今年3月完成注射兩針輝瑞疫苗。今年18歲的他在第一天入住南加 州大學(USC)的學生宿舍時，突然發現自己有新冠肺炎的症狀。他說，「我正在放置清洗用品時，我意識到我什麼也聞不到。我當時將鼻子湊近洗髮水聞了聞，什麼也聞不到。但是我爸爸可以，我意識到情況不對。」

接下來，Edward Huang讓父母將其帶離宿舍，他家人很快地從CVS買了新冠病毒檢測盒，結果顯示陽性。

Edward Huang隨後撥打了南加州大學學生健康熱線，他被分到南加州大學附近一家旅館 隔離。他將在未來十天住在旅館中，直到症狀消失，他的症狀尚不具有傳染性。在旅館隔離，意味著他將錯過學校的新生訓練，以及第一周的課程。

所幸Edward Huang的父母沒有被感染。Edward Huang說，建議所有新生都戴口罩，不論是否打了疫苗。他說，「疫情還遠遠沒有結束。」