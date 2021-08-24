我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美聯社民調：學校口罩、接種疫苗令 6成民眾支持

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

已完全接種 USC華裔新生入校首日確診

【洛杉磯訊】
南加大(USC)大一新生Edward Huang。（ABC畫面截圖）
南加大(USC)大一新生Edward Huang。（ABC畫面截圖）

加州大學（USC）華裔新生Edward Huang，原本滿心期待打算開始大一生活，但沒想到報到第一天，就發現感染新冠病毒。

根據ABC電視台報導，北加州灣區聖馬刁縣（San Mateo）居民Edward Huang，今年3月完成注射兩針輝瑞疫苗。今年18歲的他在第一天入住南加州大學(USC)的學生宿舍時，突然發現自己有新冠肺炎的症狀。他說，「我正在放置清洗用品時，我意識到我什麼也聞不到。我當時將鼻子湊近洗髮水聞了聞，什麼也聞不到。但是我爸爸可以，我意識到情況不對。」

接下來，Edward Huang讓父母將其帶離宿舍，他家人很快地從CVS買了新冠病毒檢測盒，結果顯示陽性。

Edward Huang隨後撥打了南加州大學學生健康熱線，他被分到南加州大學附近一家旅館隔離。他將在未來十天住在旅館中，直到症狀消失，他的症狀尚不具有傳染性。在旅館隔離，意味著他將錯過學校的新生訓練，以及第一周的課程。

所幸Edward Huang的父母沒有被感染。Edward Huang說，建議所有新生都戴口罩，不論是否打了疫苗。他說，「疫情還遠遠沒有結束。」

加州大學 南加 旅館

上一則

佯裝蘋果客服 男子駭306人盜裸照 名人也遭殃

延伸閱讀

世界晚報／USC華裔新生報到第一天染疫 已接種兩針輝瑞

世界晚報／USC華裔新生報到第一天染疫 已接種兩針輝瑞
南加大華裔新生報到第一天染新冠 3月已完成接種

南加大華裔新生報到第一天染新冠 3月已完成接種
南加男子重罪在身 為逃避抓捕開車進入河裡

南加男子重罪在身 為逃避抓捕開車進入河裡
市議員紀思庭撥款30萬 清潔貝瑞吉街道

市議員紀思庭撥款30萬 清潔貝瑞吉街道
灣區人口回流 舊金山、聖馬刁縣6月增1.7萬職缺

灣區人口回流 舊金山、聖馬刁縣6月增1.7萬職缺

河濱縣學區前副總監 貪污260萬元認罪

河濱縣學區前副總監 貪污260萬元認罪

熱門新聞

遇FBI登門，最好保持沉默。（Pexels）

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

2021-08-20 20:38
白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。 記者楊青／攝影

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

2021-08-20 21:14
圖為死者一家三人。（FOX News）

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

2021-08-18 20:21
一口福餃子館主打的幾款中式點心。（讀者提供）

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

2021-08-21 14:52
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

2021-08-23 19:50

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃