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洛縣突破感染增…未接種青年 染疫死亡率高出22倍以上

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
突破性感染病例正在增加， 感染者包括完全接種的年輕人。(洛杉磯縣衛生局)
突破性感染病例正在增加， 感染者包括完全接種的年輕人。(洛杉磯縣衛生局)

隨著具有高度傳染性的Delta變種病毒繼續傳播，南加洛杉磯縣完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加，但接種的人總體上仍能得到很好保護，不會住院和死亡，但未接種年輕人的死亡率高出同齡人22倍以上。

截至目前，累計接種疫苗的510萬洛縣居民中，0.53%檢測呈陽性，0.014%住院，0.0013%（即68人）死亡。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）在最近的一次簡報中說，最新數據反映了這樣一個現實，即疫苗不能提供100%的保護，而且由於社區傳播率如此之高，更多人在接種疫苗後感染。

費若表示，同樣的數據信息也清楚地表明，接種疫苗者仍然擁有保護，大多數接種過的人不會被感染。不幸的是，死亡大多發生在患有嚴重基礎疾病、或免疫系統受損的人之中。

到目前為止，洛縣最有可能感染新冠病毒的是18歲到49歲的年輕人。截至8月初，每10萬名接種疫苗的年輕人中，每週就有近150人被感染；而在未接種疫苗的年輕人中，每10萬名每週就有近 450人感染。這意味著未接種疫苗的年輕人感染可能性，是完全接種疫苗年輕人的三倍。

然而，那些住院的人更有可能是年齡較大、未接種疫苗的成年人。50歲及以上未接種疫苗的成年人住院率已升至夏季新高，每10萬名未接種疫苗的老年人中，就有近60人因感染新冠而住院；但是，每10萬名完全接種疫苗的老年人中，只有五人因感染住院。這意味著未接種疫苗的老年人，住院的可能性是接種疫苗的老年人的12倍，而未接種疫苗的年輕人，住院的可能性是該年齡組完全接種疫苗人的25倍。

費若說，「如果沒有接種疫苗，你會有很大感染的風險、住院風險、以及死亡風險，這包括未接種疫苗的年輕人和老年人，他們因感染病毒導致不良後果的風險總是更大。」

洛縣最有可能死於新冠的人是50歲及以上未接種疫苗的居民。在該年齡段的每10萬居民中，8月初每週死亡5.9人，死亡率比同年齡段接種疫苗的居民高近17倍。年齡在18至49歲之間未接種疫苗的年輕成年人，仍然不太可能死於新冠，但該年齡段每10萬名中有0.9人死亡，仍然是接種疫苗的同齡人22倍以上。

突破性感染增加，未接種年輕人死亡率高出22倍以上。（unsplash.com）
突破性感染增加，未接種年輕人死亡率高出22倍以上。（unsplash.com）

疫苗 洛縣 變種病毒

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