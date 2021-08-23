洛縣新冠入院病患 連4天下降疫情仍不容樂觀 公衛局籲民眾接種疫苗 才能避免感染後重症或致死

洛縣公衛局鼓勵民眾施打疫苗（資料圖）

洛杉磯縣22日新增新冠肺炎 感染者2781例，新增死亡十例，縣公衛局表示，數據有可能因周末統計報告遲滯有誤差。自疫情開始以來，洛縣總計有新冠感染者138萬3100餘例，死亡總計2萬5000多例。雖然入院感染病患近期連續四天稍有下降，但疫情發展仍不容樂觀。公衛局局長費若表示，因在學校及商家強化檢測 ，預計未來縣域感染新冠肺炎病毒病例持續增加。

但縣公衛局表示，一個稍好消息是，在縣醫院系統新冠肺炎感染者數量連續四天下降，自21日1746例下降到1722例。可是，22日在加護病房（ICU）患者有439例，較比先前的435例增加。21日，公衛局再次提醒民眾，接種疫苗 者在對抗感染病毒導致負面健康上，有極強保護作用。公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，未接種疫苗者需要暸解，他們對病毒感染抵禦能力遠不如疫苗接種者。

據統計，截至8月7日，介於18歲至49歲未接種疫苗民眾，感染病毒入院患者數是已接種疫苗者的25倍，同時50歲以上未接種疫苗者，感染病毒入院患者數是接種疫苗者的12倍，是接種疫苗染病毒死亡的17倍。

費若表示，雖然現在疫苗並不完美，而且已經完全接種疫苗者仍感染病毒，但所有目前被認可的三種疫苗仍繼續發揮作用。接種疫苗可以避免感染病毒後產生最壞的結果，也能夠讓醫院及診所有足夠能力，繼續為民眾提供必要的醫療服務。

據最新統計結果，洛杉磯縣有73%的12歲以上符合接種資格民眾，已經至少接種一劑疫苗。在全縣約1030萬名居民中，包括因為年齡太小無法接種疫苗孩童，63%的居民至少接種一劑疫苗，55%的民眾完全接種疫苗。

費若表示，在洛杉磯縣仍有約300萬名年齡在12歲以上居民未接種疫苗。因此經濟復甦之途仍充滿不確定性。由於在一些學校及商家增加了新冠肺炎檢測，所以預計未來幾周，新冠肺炎感染數量會持續保持較高水平。公衛局20日提醒民眾，若與新冠肺炎感染者有過接觸或出現感染症狀，即使接種過疫苗，也要盡快去檢測。同時也要注意自我隔離，避免感染家庭成員或他人。

縣公衛局也提醒民眾，與接觸者-追蹤者（contact-tracers）及出現感染症狀者聯絡的工作人員密切配合。所謂接觸者-追蹤者過程，對找到可能接觸過的人尤為重要。很多感染者在不知情下被感染，因此能夠找到潛在病毒攜帶者，對於遏制疫情，提供隔離及檢疫資訊很關鍵。有關contact-tracers的電話，在手機上將顯示為「LA Public Health」或833-641-0305 。居民若檢測呈陽性，但未收到來自contact-tracers來電，提醒致電833-540-0473。