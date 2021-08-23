疫情期後 復工復學 寵物被割愛轉讓增多

兇猛犬種的服從訓練很重要。（Charlie楊提供）

「我要回上海了，狗狗帶不走，只能忍痛割愛」，「我馬上要重回學校上課了，狗狗只能留給奶奶照顧」，「我家的狗狗沒想到會長成現在這個樣子，老人家實在無法應付，加上家中人力不足，看來只能放棄轉讓給別人」，後疫情 時代復工復學，疫情期主人與寵物的「蜜月期」走進尾聲。

聖蓋博 谷華人 資深訓犬師Charlie楊表示，和一年都前疫情剛開始時的忙碌不同，現在他的「學員們」不少是二度培訓的寵物狗，學習如何適應後疫情時代的新生活。

來自上海的劉小姐疫情期間被迫滯留美國，去年7月，花了好幾千元購買了一只純種黑貝，人見人愛，主人和狗天天母子一樣生活，親密無間。無奈疫情放緩，劉小姐計劃回國，雖然狗在社群網亮相不到24小時，馬上有人認養，但劉小姐的心仍像刀割一樣難受。

聖蓋博林先生家的情況則不一樣，林家兒子們數月前花3000多元買了一隻有證書的純種德國牧羊犬，兩個孩子以為繼續在家繼續網課好好與狗作伴，沒想到學校秋季重開，8月中旬雙雙返回校園，狗只能留給祖父母。兩位八旬老人竭盡全力照顧狗，幾天下來弄得精疲力盡，最終決定放棄。

「不少主人和狗的蜜月期逐漸結束」，Charlie楊表示，疫情期間很多人領養和購買寵物，但現在，棄養或轉讓寵物都重新多起來。另一個更為普遍的糾結是，走出疫情的寵物狗們面對新的社交環境，好多挑戰。

Charlie楊表示，不少華人疫情開始不久新添寵物小狗，現在剛好一兩歲左右，疫情期間因為很少見到外人，也沒有和其它狗社交，狗隨性成長。現在重開之後，很多主人才發現自己狗的社交障礙，有的個性極强，到處招惹，有的極度害羞，甚至因恐懼和保護自己而攻擊別人，一些主人因爲狗之間相互打架去調節而被咬傷，一些主人則因阻止狗衝擊別人而被拖傷，相當頭疼。

Charlie楊表示，一些主人在選擇寵物時有欠周全，可能給自己造成後續麻煩。比如疫情期間很多華人飼養了忠誠的邊牧、德牧、奧牧，但這些大型狗長大後需要大量運動，沒有足夠的院子和人力，難以充分消耗它們的體能和智能，加上如果從小沒有好好訓練，就可能造成狗挖坑、咬東西、狂撲路人等情況。

他表示，狗從第三個月到第六個月是訓練社交培育的黃金期。經過訓練的狗，未來與人和其他狗相處會比較有理有節，不會慌張失措或挑釁，主人也在陪訓中瞭解自己的狗的個性和脾氣，提早修正不良習氣。

Charlie楊表示，年輕人給家中老年人領養作伴的狗，建議是40磅以下的小型以及個性穩定、活動性不强的狗，送給老人幾個月大的拉布拉多或哈士奇或德牧，小時候可能很好玩，長大之後則活動力太大，成為老人家的累贅。相反，小泰迪和小型西施等因為體型小，比較容易控制，都是送給老人的較好選擇。

他也提醒送寵物狗給老年人做陪伴時，最好提前做好訓練。很多老人對狗寵愛有加，不忍管教，比如訓練小狗大小便通常要持續關閉訓練兩三個月，一些長輩捨不得，結果造成狗長期到處「撒花」，反倒給長輩的生活造成很多煩擾。