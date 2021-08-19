開學爆確診 聖谷學區嚴密防控

阿罕布拉學區小學生在教室內戴口罩上課。（阿罕布拉學區）

上周加州中小學校全面開學以來，落實面對面教學。聖蓋博谷某些華裔生較多的學區 ，已有個別學生新冠肺炎（COVID-19）檢測 呈陽性，受到家長和社區關注。學區領導層表示，新學年確保學生的健康和安全至關重要，將盡最大努力創造安全的學習環境。

阿罕布拉聯合學區(AUSD)總監Denise R. Jaramillo表示，在2020-2021新學年，學區提供「面對面」和「虛擬網課」兩種教學模式。返校上課的學生，在校園內任何時候都要戴上口罩 ，確保每個人的安全。學區不要求學生在戶外佩戴口罩，但強烈建議學生在靠近他人時，或與他人近距離接觸時戴上口罩。

在最近一次學區教委會會議上，教委們建議每周對所有教職人員和所有返校參加面對面學習的學生，進行新冠肺炎監控測試。學區將與外部承包商合作，在準備好開始測試時，校長們將會向各學生家庭提供有關流程和時間表等詳細信息。為支持學區對接觸者進行追蹤和隔離程序，教委會還建議收集所有工作人員，和符合資格學生的疫苗接種情況。

聖瑪利諾學區（SMUSD）代理總監德拉托雷（Linda de la Torre）指出，該學區有兩所學校的四名小學生檢測呈陽性。根據洛杉磯縣公共衛生局 (LACDPH) 的定義，那些被確定為密切接觸者的學生家長們收到了單獨通知，他們的孩子需要隔離七至十天。學區正在遵循所有的衛生指南，確保學生安全，為方便篩查、監測和報告所有 COVID 病例，學區正在招聘五名臨時的COVID合規工作人員。

德拉托雷並提醒家長們，如果孩子出現類似 COVID 的症狀，例如咳嗽、發燒或呼吸困難等，不要帶入學校，但致電學校向行政助理報告缺勤原因。如果孩子檢測呈陽性，請務必以同樣方式通知學校行政助理。學區還在繼續評估學生用餐地點和教室內的課桌距離。例如，中學增加了更多的戶外座位容納學生午餐。

根據洛縣公衛局的要求，在學校裡面佩戴口罩依然是保持彼此安全，和防止COVID-19病毒傳播的最佳方法之一。每個人在室內都必須戴口罩，吃飯時除外。只要不干擾教學，學生可以要求在課堂外短暫休息。工作人員應提醒學生戴口罩和勤洗手，如果學生的口罩丟失或損壞，學校應為學生提供口罩。

此外，據最新的洛縣公衛局指南，如果學生有相關的殘疾證明不適合戴口罩，則應戴上底部有垂褶的面罩。無法容納面罩等面部遮蓋物的學生，可以要求學校提供合理的便利。