我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

加州疫苗接種率升 Delta病例減緩

記者丁曙╱綜合報導
加州疫苗接種率升高，第四波疫情高峰減緩。（CSU提供）
加州疫苗接種率升高，第四波疫情高峰減緩。（CSU提供）

加州在與Delta變種病毒的戰鬥近日進入了一個關鍵階段-學校重新開放，出現了一些充滿希望的跡象：加州感染 COVID-19 並患重病人數不再以驚人速度增加，甚至在某些地區開始趨於平緩；但一些衛生官員強調，現在確定由高度傳染性菌株引起的激增，是否達到頂峰還為時過早。

根據洛杉磯時報分析，加州現在每天報告約1萬1800例新的新冠病毒病例，比前一周增加 7%。但比上一周增長速度減緩，當時每日病例增加30%；更比7月初好很多，當時每周增加86%。目前每日1萬1800新病例，仍遠低於大流行高峰期每天近4萬5000例。

COVID-19住院人數的增長也在放緩。加州周日報告稱，醫院中有7166名病患，比前一周增加20%。但比7月下旬改善，當時住院人數每周增加50%，並且遠低於去年冬季高峰期的2萬2000 人。

然而，一些官員警告說，現在說疫情第四波高峰已過為時尚早。儘管整個醫療保健系統不像加州去年秋冬季節那樣氾濫，當時接受專業護理的新冠病毒陽性患者人數大約是現在的三倍，但醫院卻感到壓力很重。

但許多流行病學家和傳染病專家對於抗疫進展持樂觀態度，他們認為，高於平均水平的疫苗接種率，以及當地衛生局建議或要求在室內公共場所戴口罩，應是第四波疫情沒有像全國其他地方看到的那樣可怕的主要原因。

UCLA菲爾丁公共衛生學院流行病學家，和傳染病專家金法利（Robert Kim-Farley）博士說，由於更嚴格地落實公共衛生措施，例如強烈推薦或強制使用口罩，以及接種疫苗的人數不斷增加，否則加州很可能在病例數字方面達到頂峰。

本周，南加州多數地區新冠病毒病例正在趨於平緩或下降，少數地區持續上升。其中，洛杉磯縣每日新增病例4%，河濱縣8%，橙縣持平，聖地牙哥縣下降 5%。但是，范杜拉縣上升13%，聖伯納汀諾縣大升54%。

加州 疫情 口罩

上一則

加州州長紐森罷免選舉 拜登籲投No

下一則

南加六縣7月房價多微跌 洛縣獨棟住宅中位數仍破80萬

延伸閱讀

防Delta 蘋果員工1周篩檢2次 店內課程復課喊卡

防Delta 蘋果員工1周篩檢2次 店內課程復課喊卡
加州疫苗接種率升高 Delta 病例放緩

加州疫苗接種率升高 Delta 病例放緩

南加六縣的7月房價除兩縣外都比6月下滑

南加六縣的7月房價除兩縣外都比6月下滑

Delta來了 旅客怕怕 芝酒店上萬房間預定遭取消

Delta來了 旅客怕怕 芝酒店上萬房間預定遭取消
Delta反撲 華人旅行業自創商機

Delta反撲 華人旅行業自創商機
百萬刮刮樂彩券 灣區開出2張

百萬刮刮樂彩券 灣區開出2張

熱門新聞

老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20
南加華人抗體完全消失，曾經無處可打第三針新冠疫苗。（unsplash.com）

南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑

2021-08-15 02:20

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕