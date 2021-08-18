5原則保學童 免受Delta威脅

洛杉磯聯合學區發布返校上課防疫指南。(洛杉磯聯合學區網頁)

加州 公立學校陸續開學，學童雖然高興，但是家長卻不免擔憂，因為Delta病株正讓2021年的夏季，有如2020年的夏季一般危險。對於12歲以下還不能接種疫苗的小朋友，家長擔心更明顯，不過洛杉磯時報引述各方專家，指出校方只要遵守五項原則，還是能讓學童感染風險降到最低。

一，能接種就接種。約翰霍普金斯醫學院的Kate Connor指出，學校除了鼓勵師長與大於12歲的學生能接種就接種，還要配戴口罩 與保持社交距離，這樣才能保護未接種的12歲以下孩童。她還說，不只是校園內的接觸者都要接種，與幼童經常接觸的家人、保母、朋友、鄰居最好也都接種。

二，口罩不可缺。杜克大學的Ibukun Kalu等人就說，科學證據顯示，配戴口罩最能保護幼童。其中針對北卡州100個學區與特許學校的分析顯示，就算是在感染高峰，一律配戴口罩的校區，K-12學童的感染率還是很低。

三，通風良好。西北大學范伯格醫學院（Feinberg School of Medicine）的Mercedes Carnethon強調，通風、濾淨能夠明顯降低透過飛沫或微粒傳染的風險，因此校區內能開窗就開窗，不能開窗的也要啟動具過濾功能的空調，以確保空氣品質。 聯邦環保署（EPA）建議，濾淨等級至少在MERV-13以上，而且濾網必須定期更換。

四，資訊透明。專家指出，家長最擔心的時刻往往是，不知道校方在作什麼，或萬一出現確診案例，學校要怎麼因應，因此只要校方做到資訊透明、公開，並且迅速公布防疫 相關規定的細節，就能免掉很多不必要的麻煩。

五，鼓勵家長負責，並提供必要協助。以最近發生在內華達州雷諾市的例子來說，一位家長明知兩個小孩確診，卻還是讓他們上學，最後導致80多人群聚感染。因此，校方不只是應該鼓勵家長採取負責任的態度，某些狀況下還要更進一步，例如在校內建立篩檢站，提前得知孩童是否染病。

最後，專家反倒提醒，校方適度防疫就好，一切共用物品都如果要消毒殺菌，其實可能只是浪費人力與時間，而且增加不必要的緊張感，因為新冠病毒的主要感染途徑並非表面接觸。但專家也說，適度消毒確實夠防止學童之間相互傳染其他疾病，學童戴口罩對防堵新冠病毒更為有效。