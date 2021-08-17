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1個月內 洛縣孕婦染疫增300% 打疫苗是最好防護

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛縣有越來越多孕婦染疫。（本報檔案照）
洛縣有越來越多孕婦染疫。（本報檔案照）

隨著Delta病毒持續在洛杉磯縣蔓延，洛縣有越來越多孕婦染疫。洛縣公共衛生局16日指出，孕婦染疫病例在一個月左右增加300%。6月27日當周的染疫孕婦僅紀錄27例，7月25日當周紀錄則升至81例。數據也顯示，截至8月10日，洛縣有1萬1264名孕婦確診，12名孕婦因染疫去世。在1萬998位新生兒中，55名嬰兒證實染上新冠。

除了孕婦確診病例增加，洛縣整體確診病例仍維持在千名以上。洛縣16日新增2426例確診、五例死亡、1653人染疫住院。16日確診率為3.5%。16日的確診數，可能因為週末未完全回報而偏低。

洛縣公衛局根據數據表示，若孕婦染上新冠肺炎，將可能加重孕婦懷孕期的症狀，病情也可能加重。好在多項研究指出，注射疫苗不會傷及孕婦，打疫苗是保護孕婦的最好辦法。聯邦疾病防治中心（CDC）強烈建議，懷著孩子的孕婦、正在哺乳的女性、計劃在短時間內懷孕的女性，最好注射新冠疫苗保護自己。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）強調，孕婦是染疫高危險群。根據目前研究顯示，疫苗可保護媽媽染上Delta病毒，鼓勵媽媽在懷孕的任何期間都去疫苗站打疫苗。民眾可參考洛縣釋出的孕婦注射疫苗相關資訊： http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/WomenAndCOVIDvaccine.pdf。

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