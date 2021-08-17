加州公共教育總監：學校師生 應打疫苗戴口罩

加州公共教育總監Tony Thurmond出席線上會議時指出，開學後，教職員和學生打疫苗和戴口罩，都是必須做的事。（會議視頻截圖）

加州 公共教育總監 Tony Thurmond 17日表示，加州各地學區已陸續開學，教職員和學生打疫苗 和戴口罩，都是必須做的事。

加州少數族裔媒體（Ethnic Media Services）16日邀請加州公共教育總監Tony Thurmond舉辦線上會議，探討加州重新開啟學校。分享新學年將實施的政策，從接種疫苗到學校應該做些什麼來幫助學生們加速學習，以及如何應對在教育上的公平差距。Thurmond提到他理解家長有擔憂，但希望讓擔憂轉化為行動。

Thurmond表示，現在大部分學生已返校，雖然在這個時段返校面授是可怕的，但學校已做了許多相關安全措施。他作為家長，也讓兩個孩子打了疫苗，回到學校上課，因此了解家長的擔憂，但可以通過許多安全措施來保障。首先從打疫苗開始，加州現在打疫苗領先，希望不要停止。疫苗是第一步，戴口罩也是必要的，此外還需要做常規病毒檢測。他的辦公室正在爭取獲得500萬支15分鐘快速檢測試劑，供各地學校進行快篩。

為了教育公眾，打消對疫苗的疑慮，教育總監辦公室在社區挨家挨戶訪問答疑，也舉辦大型遠程會議講解，幫助不同群體的家長、孩子以及教職員，減少疫情和缺少數碼產品造成的學習鴻溝。

針對擔憂沒有互聯網沒有數位設備的孩子，在過去一年多和其他孩子造成的差距，Thurmond有信心能彌補。因為學生們一直沒有停止學習，教育部門希望幫助孩子建立學習技能，例如已經開設一些提升閱讀技能的項目。

對於仇恨亞裔的思潮，讓一些亞裔家長擔憂送孩子回學校。他表示，辦公室和專家一同製作了課程，教導孩子們亞裔對社區的貢獻，在民族研究的課程中也提到亞太裔如何建設加州。該辦公室還給各學區提供培訓，杜絕所有類型的歧視和偏見。

他表示，很遺憾地在疫情中，包括前總統在內的許多聲音，將病毒和亞裔聯繫起來。因此該辦公室在此期間已經做了許多教育普及工作，消除誤解和偏見，保護學校安全。他呼籲所有家長，如果發現孩子有遭遇任何形式的歧視，趕快向學區報告。