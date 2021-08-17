我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

疫下返校好焦慮 醫師：家長別給孩子壓力

記者王若然╱洛杉磯報導
洛杉磯縣精神健康局華裔臨床醫師杜信華（Jennifer Duh）。（杜信華提供）
洛杉磯縣精神健康局華裔臨床醫師杜信華（Jennifer Duh）。（杜信華提供）

加州秋季新學年各校陸續開學，全面恢復面對面教學，然而孩子們在進行一年多在家遠程上課後，是否可以重新適應校園生活？家長面對孩子返校，如何處理新冠病毒帶來的焦慮感？洛杉磯縣精神健康局華裔臨床醫師杜信華（Jennifer Duh）解釋如何克服這類心理障礙。

杜信華說，這一年多的疫情對一些孩子確實造成心理影響，如焦慮，不自信等情緒。她的一個病人是一位高中生，本來是很優秀的學生，但是上了一年多網課，在學習上很不容易，現在變得不好意思問老師問題，時常焦慮、抑鬱。擔心疫情會一直延續，無法回到以前正常的校園生活。

杜信華說，當孩子受到疫情影響，對前景、課業產生焦慮、沒自信時，家長應該不要責備孩子，不要給孩子壓力，應該多溝通，了解他們的想法。家長也可隨時與老師溝通，一起關注孩子的心理健康。

上周起加州2021至22新學年開學，將全面落實面對面教學。儘管加州學校將採取嚴格的防疫措施，部分家長還是擔心孩子入學。目前有民眾質疑開學後的上課率，面授課的安全等問題。

一些家長對孩子重返校園也很焦慮。杜信華說，她一個客戶是一名母親，有兩個孩子，一個上中學，一個上小學。上小學的孩子目前還不能打疫苗，這位母親就很擔心，且她曾得過新冠肺炎，就會更擔心孩子的安全。

杜信華說，這個時候家長不應該活在恐懼中，家長本就是孩子的「榜樣」，自己的身心狀態也很重要。應該多鼓勵孩子，督促他們在學校做好防疫工作，如勤洗手，常帶著消毒洗手液。

杜信華說，通常華人社區防疫工作都做的很好，家長可以引導孩子在學校也做好防疫工作。對全面開啟面授課，不同的家庭態度不一，有的家長會擔心，有的家長則認為是一種「解放」，孩子終於不用悶在家裡。不管是什麼態度，家長都應該保護好自己，保護好孩子。

洛縣有專門幫助家長、老師克服心理健康問題，或幫助孩子排解心理壓力等問題的網站，有中文版，網址：https://dmh.lacounty.gov/。

杜信華出生、生長在台灣，16歲時隨家人移民美國，目前是洛杉磯縣心理健康局臨床醫師，已經服務13年。她有多年華裔社區心理健康的服務經驗，專精心理疾病的治療，如焦慮、抑鬱、情感挑戰，人生重大轉變等導致的情緒問題。

防疫 加州 疫情

上一則

聖瑪利諾骨董車展21日重開 超過400輛將亮相

下一則

紐森去留 恐牽動參議員范士丹席位

延伸閱讀

蘋果也要開學了 Today at Apple課程 8月底恢復

蘋果也要開學了 Today at Apple課程 8月底恢復
開學1周 北加奧克蘭學區爆發疫情

開學1周 北加奧克蘭學區爆發疫情
洛杉磯聯合學區16日開學因新冠檢測長龍排到校外

洛杉磯聯合學區16日開學因新冠檢測長龍排到校外

肆虐南美等29國的Lambda病株加州現蹤

肆虐南美等29國的Lambda病株加州現蹤
全美兒童染疫住院創新高 加州相對較低

全美兒童染疫住院創新高 加州相對較低
加州亞裔增長25% 達600萬

加州亞裔增長25% 達600萬

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

2021-08-16 02:20

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛