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灣區2/3企業 疫情後擬讓員工1周返工3天

編譯組／綜合報導
最新調查發現，灣區大部分企業打算疫後最多只讓員工返辦公室三天，其餘時間遠距工作。(Getty Images)
最新調查發現，灣區大部分企業打算疫後最多只讓員工返辦公室三天，其餘時間遠距工作。(Getty Images)

根據最新調查發現，有超過三分之二北加灣區企業計畫在疫情過後，僅讓員工一周返回辦公室三天或更少時間，此一轉變將可能導致每天永久性流失超過100萬名通勤人數。

「灣區委員會」(Bay Area Council)針對205家企業進行調查，發現僅有1%公司計畫進行完全遠距辦公、5%計畫要求員工每周進辦公室1天、22%公司計畫要求員工一周進辦公室2天、40%計畫要求一周進公司3天、13%計畫要求一周進公司4天、19%受訪公司要求員工一周5天都進辦公室。疫情之前，有93%企業表示，員工一周有4或5天在辦公室。

灣區委員會指出，員工無須每天進辦公室的趨勢，將導致每天通勤人數減少110萬人，也會損害公共運輸系統，若員工持續倚賴汽車，也無益於緩解交通堵塞。

委員會執行長溫德曼(Jim Wunderman)在聲明中表示，可以見到灣區通勤模式可能發生結構性轉變。這可能是好消息，也可能是壞消息，取決於員工最終選擇返回通勤路上的交通工具。當大家都遠離疫情時，盡可能讓通勤者重新乘坐公共交通工具，至關重要。

舊金山紀事報曾針對灣區汽車交通情況進行分析，發現交通擁塞正在接近疫情前水平，在部分情況下，周末堵車嚴重甚至超過了平日周間。於此同時，BART捷運已於本周恢復大部分服務，但客流量僅為疫情前22%水平。

隨著新冠確診病例激增，許多公司延遲員工重返辦公室時程表。包括舊金山擁有員工人數排名第二的富國銀行，已推遲強制重返辦公室時間一個月至10月。在灣區擁有大量員工的亞馬遜，也推遲重返辦公是時間到明年。

灣區 疫情 舊金山

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