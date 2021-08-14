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禁逐令未解決問題 專家籲保障租客法律諮詢權

記者謝雨珊／洛杉磯報導
俄亥俄州立大學致力於移除社會懸殊差距的領導人Shawnita Sealy-Jefferson。（線上截圖）
俄亥俄州立大學致力於移除社會懸殊差距的領導人Shawnita Sealy-Jefferson。（線上截圖）

美國疾病控制與預防中心（CDC）為保護無法支付租金的房客被驅逐出戶，再次延期「暫停租客驅逐令」至10月3日。但據主流媒體報導，加州今年前三個月仍有3675戶租客被驅逐，數量接近去年後半年被逐的4002戶。人們懷疑這項「暫停租客驅逐令」真的有效嗎？

據報導，暫停租客驅逐令於7月底到期後，律師發現驅逐租客申請持續大增。少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services) 13日邀請多位專家討論暫停驅逐令的實用性，是否經得起法律的挑戰等。多位專家都認為，被驅逐的家庭多是有色種族，且多數租客對於自身利益不甚了解，呼籲州政府提供更多的法律諮詢援助及教育管道，幫助租客得知自身權益。

全美目前有1100萬租客延遲繳付租金。加州Housing Now執行長Francisco Dueñas表示，很多租戶在不了解自身權益的情況下，因為不想留有被驅趕的紀錄，被迫成為無家可歸的流浪漢。他說，加州目前尚未立法提供租客法律諮詢的權利，尤其租客應當在接到驅逐令之前，就知道法院為房客提供哪些保護措施等。他期盼加州政府擴大提供租客教育及諮詢服務，讓他們自己保護自己。

加州Housing Now執行長Francisco Dueñas。（線上截圖）
加州Housing Now執行長Francisco Dueñas。（線上截圖）

Dueñas也提到，即便租客帶有被驅逐的紀錄，若有律師協助，在合理合法的情況下，這個紀錄還是可以去除掉。據他了解，跟房東住在同個屋簷下的租客，被驅逐的可能性較低，因為房東對這些租客有深度暸解。

對於仰賴租金維生的房東，普林斯頓大學Eviction Lab編輯Juan Pablo Garnham表示，自疫情開始後，聯邦政府提供房東們取得房貸或其他貸款的管道。他認為，假設驅逐令時間再次被拉長，建議房東可與銀行協商，也許可獲得更多的資金協助。對於交不起租金的房客被驅逐，降低他們保持社交距離的能力，加速新冠病毒的傳播和感染。

俄亥俄州立大學致力於移除社會懸殊差距的領導人Shawnita Sealy-Jefferson認為，多數租戶家庭面臨驅逐時，其精神及心靈狀態都會受影響，有些人出現憂鬱症或者乾脆自殺。也有不少租戶伴老攜幼，沒有安全的住房，等於剝奪了人們正常生活的權利，同時也剝奪了孩子對美好未來的嚮往。她指出，被驅趕的房客以非裔居多，相信驅逐房客與種族歧視有相當的關聯。

普林斯頓大學的Eviction Lab編輯Juan Pablo Garnham。...
普林斯頓大學的Eviction Lab編輯Juan Pablo Garnham。（線上截圖）

租客 房東 加州

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