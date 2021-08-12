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遊說少數族裔打疫苗 面對面較有效

記者啟鉻／洛杉磯報導
線上會議截圖。（截圖）
線上會議截圖。（截圖）

雖然現在全美民眾接種新冠肺炎疫苗比例頗高，仍有部分少數族裔居民，尤其是較多偏遠社區居民尚未接種疫苗。Delta變種病毒導致感染病例激增，讓未接種疫苗者盡快接種疫苗變得非常迫切。少數族裔媒體服務（EMS）11日和加州老齡事務局（California Dept. of Aging）合辦線上討論會，介紹三位西裔講員，以及他們深入西裔社區鼓勵居民接種疫苗的成功故事。

會中指出，現在人們不願接種疫苗，往往與政治、宗教、個人隱私等因素有關，要說服人們接種疫苗，社區代表出面、採取一對一談話、傳遞正確資訊更有效果。

三名講員Jorge Pingarron、Irma Nunoz和Esperanza Velma，分別來自San Joaquin農業地區、洛杉磯市中心、以及小城Stockton。在深入社區，鼓勵居民接種疫苗過程中，他們均有成功經歷。

Jorge Pingarron表示，接觸不願接種疫苗民眾受到諸多因素干擾，比如高溫、山火、種族主義者，有些人將接種疫苗政治化，不認為是人道主義，有些偏遠社區，提供服務不足，工作難度頗大。他們接觸非裔社區，雖然與30%的人談過話，但最終預約接種的只有個位數。普遍阻礙疫苗接種的原因，還是資訊不足，居民不信任，且用居民母語提供資訊更顯不足。至於說服人們接種疫苗，採取面對面談話、瞭解處境、提出令人信服的理由，是比較好的辦法，但也不要認為馬上會奏效。

Irma Munoz表示，負責的區域主要是洛杉磯麥克阿瑟公園周邊，以西裔居民為主，還有三個活躍的幫派。部分人不要接種疫苗，主要擔心個人資訊洩漏，影響家人，還有就是獲得虛假資訊，有些教會明確告訴信眾，不要接種疫苗，疫苗是惡魔。為了讓人們接種疫苗，他們採取上門談話、公共場合遊說、電話交流等方式。

她認為，若能說服一個家庭年長者接種疫苗，那麼全家都會接種疫苗。所以要與年長者一對一交流、傾聽心聲、提供可靠資訊，最好是由社區代表出面與社區居民接觸，會更有效果。在說服幫派成員接種疫苗時，她認為，只要採取幫派成員熟悉的做事方式就可以，即使是幫派，也要通過接種疫苗保護生命。

Esperanza Velma說，在Stockton地區，該組織已經遊說超過二個月，經過2萬多次談話，最終有700人接種，工作有部分成功，但還需努力。要與社區中心合作，邀請年輕母親加入。而在偏遠鄉村地區，社群媒體發揮作用有限，所以採取上門面對面宣講，結合發傳單及公共場合遊說等綜合方式，更有效果。

疫苗 幫派 洛杉磯

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