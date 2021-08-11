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公校教師未強制接種 家長憂心學童染疫

記者邵敏╱綜合報導
公立學校教師是否需要強制接種疫苗，引發爭議。（unsplash.com）
公立學校教師是否需要強制接種疫苗，引發爭議。（unsplash.com）

儘管Delta變種病毒導致新學年前幾周病例數激增，但加州立法者尚未強制公立學校教師接種疫苗。上周四，加州公共衛生局下令所有醫護人員必須接種新冠疫苗，然而對於學校老師，立法者卻將決定權交給地方官員。

洛杉磯居民Maribel Ahumada，去年12月新冠病毒奪去了她的姊姊和侄子，當今年疫苗問世時，她就帶著16歲的三胞胎兒子，到洛杉磯San Pedro高中疫苗接種中心，讓孩子們全都接種疫苗。

如今，孩子們將開學返校，加州卻面臨新一波疫情，感染病例數激增。Ahumada對於學區沒有採取強制疫苗接種行動感到沮喪，她認為，教師應該100%接種疫苗。Ahumada 說：「我失去了兩個家庭成員，我知道新冠病毒是真實存在，就現在變體病毒導致的疫情形勢，接種疫苗不應該是一種選擇。」

但州立法者尚未公布強制公立學校教師接種疫苗，認為戴口罩、增加通風和其他現有的安全措施就已足夠，並將決定權交給地方官員。

大多數學區也未將疫苗接種作為教師返校的一項要求，他們或者仍在探索強制接種的合法性，或是沒有得到當地教師工會足夠支持。加州教師協會（The California Teachers Association）雖大力支持疫苗接種，但迄今也未支持所有公立學校強制教師接種疫苗。

部分學區已決定，採用每周一次新冠病毒測試代替疫苗，因為這些學區面臨著一些團體強烈反對在FDA完全授權疫苗前要求教師接種。

目前，54%符合條件的加州人已完全接種疫苗，新冠病毒陽性率傾向於更年輕的人，Delta變種病毒正威脅著未接種者。12歲以下兒童尚不符合接種疫苗條件，對此，公共衛生專家說，只要校園裡的每個人都戴口罩並遵守衛生規定，即使老師沒有接種疫苗，學生尤其是年幼的孩子，在學校也應該是安全的，不會感染新冠病毒。

在極少數情況下，幼兒在感染新冠後被診斷出患有多系統炎症綜合症，到目前為止，加州已有300多例綜合症病例，全國已有37例死亡。但是如果未接種疫苗的老師在學校感染，將會威脅學校的實體教育課，可能會讓學生重新回到遠程學習。

舊金山加州大學醫學教授Monica Gandhi說：「孩子們重新接受面對面學習的必要性已得到很好證明，我們應該盡一切努力讓學生留在教室裡，包括強制要求教師接種疫苗。」

加州一個新組織「開放學校」（Open Schools）執行董事Megan Bacigalupi表示，學區應採取一切預防措施，確保全年進行課堂教學。接種疫苗是解決這個問題的方法，讓每個人都接種疫苗可以保護每個人，包括孩子。

美國第二大教師工會、美國教師聯合會主席Randi Weingarten表示，她將支持教師接種疫苗的要求，「情況已經改變，12歲以下的孩子尚不能接種疫苗，這對我來說真的很沉重。」

疫苗 加州大學 學區

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