完全接種者死亡率低 僅0.0008%，

打疫苗還是最好的防護方式。（本報檔案照）

洛杉磯 縣10日新冠新增感染人數有所下降，但仍維持在2500人以上，新增死亡兩位數。洛杉磯縣公共衛生局再次重申，接種新冠疫苗 免受病毒感染重創的重要性，洛縣 公衛局同時表示，在對政府和醫護工作人員的疫苗要求方面，將與加州保持一致。

洛杉磯縣10日新增感染2622人；新增死亡22人，其中五人在80歲以上，五人在65至79歲之間，五人在50至64歲之間，五人在30至49歲之間，有兩人在18至29歲之間。10日檢測陽性率為4.6%。

統計到10日，洛縣目前有1503名患者住院，其中23%在重症監護病房。 7月下旬以來的四周當中，洛縣每天約有94人新入院，88%為未接種疫苗感染者。

截至8月3日，洛杉磯縣超過510萬完全接種疫苗的人中，COVID-19 檢測呈陽性的不到1%即1萬5628。在檢測呈陽性的人中，有446人住院。這意味著所有完全接種疫苗的人中有 0.009% 最終住院。完全接種疫苗者的死亡率也非常低，為0.0008%，整個洛縣有41位完全接種疫苗後的居民不幸去世。這一令人信服的證據表明，完全接種疫苗的人被感染的風險仍然很低，如果他們被感染，出現不良後果的風險甚至更低。

洛縣公衛局表示，鑑於目前病毒迅速傳播，目前是提高疫苗接種率的特別關鍵時刻。

自大流行開始以來，醫護人員一直是洛縣感染COVID-19的高危人群之一。7月25日至7月31日一周當中，洛縣共有268名醫護人員和急救人員的 COVID-19 檢測呈陽性。

公衛局表示，醫護人員並未統一接種疫苗，雖然持續使用呼吸器（respirators）和 PPE降低醫療機構內傳播的可能性，但當社區傳播率高時，未接種疫苗的員工在其社區中被感染的風險仍然較高。由於許多醫護人員與非常脆弱的患者有密切接觸，因此預防醫護人員感染尤為重要，他們受到的保護越好，他們所照顧的弱勢人群就越安全，也更容易確保確保醫療機構能夠在大流行期間保持充足的人員配備。

因此洛杉磯縣將發布一項衛生官員命令，要求在9月30日之前為醫護人員接種疫苗，包括緊急醫療技術人員和護理人員、家庭保健人員和牙科診所員工。