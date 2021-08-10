饒影凡競選加州主計長籌款晚會 官員紛站台

蒙特利公園市市長饒影凡（中）舉辦籌款晚會，華裔民選官員紛站台。（饒影凡提供）

蒙特利公園市市長饒影凡 (Yvonne Yiu)8日晚在亞凱迪亞市（Arcadia）Le Meridien酒店舉辦籌款晚會，為明年加州 主計長（state controller）的競選造勢。當天約有百位支持者到場，不乏華裔 民選官員。

饒影凡表示，當晚的第一次籌款晚會是貴賓籌款，所以票價不菲，她原本擔心不會有太多人出席，結果約有100人出席。她非常感謝大家的支持，提到有很多沒能來晚會的朋友，也都捐了款。她表示，現在疫情未消，同時遇到罷免州長一事，大家在捐款上比較保守，希望事情過後會更容易籌款。

美國 華裔民選官員協會會長方樹強，亞凱迪亞市副市長鄭博仁，蒙特利公園市副市長羅霈霆、市議員梁僑漢，蒙地貝婁市市長Kimberly Ann Cobos-Cawthorne、市議員Angie M. Jimenez，聖蓋博市副市長丁言愉，天普市市議員文尚丞等到場站台支持。

饒影凡競選加州主計長的口號為：「移動資金，強化經濟」(Move Money, Empower Economy)，即利用資金流動轉手，推動消費，不靠印鈔票，利用科技創意去強化經濟，讓每人都獲得更多。

目前參選加州主計長的，還有加州稅務委員會（the California State Board of Equalization）主席非裔郭嫻（Malia Cohen），史丹福大學胡佛研究院研究員暨公共政策計畫國內政策研究主任華裔陳仁宜（Lanhee J. Chen）。

饒影凡擁有超過25年的財務管理、顧問及證券法經驗，她曾任職嘉信理財（Charles Schwab）、花旗銀行（CitiBank）的金融顧問，億創理財（E*Trade）的分部經理。她在擔任美林證券區域銷售經理副總裁（Merrill Lynch 的VP regional sales manager）時，管理五間分行，53位國際投資顧問，及超過40億元資產 。

饒影凡15歲時父親去世，她和家人從香港移民美國，從未忘記她母親獨自撫養三個女兒時所面臨的困難。她受母親從事護士生涯的啟發，像許多其他加州母親一樣，在建立家庭後同時繼續有事業。她有一對兩歲的雙胞胎男孩，和一個 20歲的兒子，長子目前於美國國立衛生研究院擔任癌症研究員。饒影凡的丈夫楊懷週 (Dr. Albert Young) 醫學博士，是加聯醫療網的首席行政官。