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出入公共場所 洛縣擬要求出示接種證明

編譯組／綜合報導

隨著洛杉磯縣新冠肺炎病例不斷增加，洛縣官員將考慮，要求在某些公共場所，民眾需出示疫苗接種證明方得進入。洛市議會也正考慮類似政策。要求出示接種證明，可能成為未來的新趨勢。

該提案作者、洛杉磯第四選區縣政委員韓珍妮（Janice Hahn），轄區包括幾個海灘城市和東邊的哈仙達岡。她在動議中說，「為防止未來疫情激增和新變種病毒傳播，特別是鄰近秋冬之際，我們需有額外防護措施。」

韓珍妮考慮強制要求是否需要接種一劑疫苗或全面接種疫苗，且該政策是否適用所有室內公共空間，或某些必要的企業和活動，如雜貨店是否該豁免等情況。

該提案還包括人們如何證明其疫苗接種情況，商家、企業如何使用現有數位或紙本紀錄查證等流程。

洛縣衛生局局長費若表示，雖然室內戴口罩、隔離病例與密切接觸者，是減少傳播有效政策，但最快的方式，是增加疫苗接種覆蓋率。

縣政委員會批准的任何條例，僅適用於縣屬地區。但費若發布的衛生命令，要求某些室內場所需提供疫苗接種證明，將在全縣範圍內適用。

洛市議會議長Nury Martinez、市議員Mitch O'Farrell上週提出動議，要求符合條件的個人，證明他們接種至少一劑疫苗，才能到餐廳、酒吧、零售店、健身房、水療中心、電影院、體育場和音樂場地等室內場所。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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