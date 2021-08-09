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打第3劑疫苗？官員：暫無必要 舊金山有人已接種

記者邵敏╱綜合報導
變種病毒肆虐，第三劑疫苗是否必要？（unsplash.com）
變種病毒肆虐，第三劑疫苗是否必要？（unsplash.com）

高度傳染性的Delta變種病毒在加州和全國肆虐，不少已完全接種疫苗的人正急切詢問，是否需要再注射一劑疫苗。加州和聯邦衛生官員目前仍表示，接種第三劑疫苗不必要，現在重點仍是讓美國尚未接種者捲起袖子注射疫苗。但舊金山已有民眾打了第三劑。

美國人打第三劑的問題，也引起世界各國側目，因為大多數國家現在疫苗都短缺，美國不但疫苗多到打不完，而且有人已開始打第三劑，引發全球疫苗分配不均的爭議。世界衛生組織(WHO)目前也不建議打第三劑，而是把焦點放在那些連第一劑都沒得打的國家。

儘管對於罕見的疫苗接種突破性病例表示擔憂，但專家表示，未接種疫苗者被感染的風險要大得多，更有可能患上重病。洛縣衛生局長費若說，洛縣未完全接種疫苗者，因感染新冠住院的風險，是接種疫苗者的19倍。

舊金山加州大學傳染病學教授陳子平(Peter Chin-Hong)認為，全世界的目光都在關注美國，以及一些富裕國家普通民眾接種第三劑、第四劑疫苗，「我們的重點應是防止新冠重症住院和死亡。因為在全世界統一接種疫苗前，美國不會領先結束這場疫情。」

不過，一些專家表示，對於一些特定族群，比如免疫功能低下者，可考慮接種疫苗補充劑量。

舊金山公共衛生官員8月3日宣布，將開始為接種過單劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗者，獲得一劑輝瑞或莫德納的補充劑量。舊金山是加州第一個，或許也是美國唯一的城市。但截至6日，只有420多人選擇打補充劑量。然而，舊金山衛生官員表示，實際上並不推薦這種做法，任何尋求補充注射的人都必須先諮詢醫師。

輝瑞公司已宣布，尋求政府批准加強版補充劑量，莫德納日前也表示，正為同樣的事情做準備，但公眾話題大多集中在嬌生疫苗。單劑量的嬌生疫苗曾因其簡單方便廣受歡迎，但之後因發現嬌生疫苗存在一些罕見的潛在副作用，導致公眾普遍認為，它的效果不如輝瑞和莫德納。

疫苗 美國 舊金山

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