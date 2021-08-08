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有無打疫苗 肺部X光一看就知道

記者啟鉻／綜合報導
圖為完全接種疫苗染疫患者與未接種疫苗感染者，肺部X光影像對比圖。（FOX11 News)
圖為完全接種疫苗染疫患者與未接種疫苗感染者，肺部X光影像對比圖。（FOX11 News)

據位於密蘇里州聖路易斯市（St.Louis）一家醫院提供新冠（COVID-19）感染者肺部X光對比影像顯示，在接種疫苗患者與未接種的感染者之間，存在相當差異。這個對比的目的是提醒大家，雖然當下Delta變種病毒具有高度傳染力，但接種疫苗在避免感染和病重方面具有效性。

卡麥爾（Dr. Ghassan Kamel）是SSM Health聖路易斯大學醫院加護病房主任，他表示，多數重症患者都沒有接種疫苗。許多近期未接種疫苗患者年齡在20至40歲，這些患者平時都很健康，並未有基礎病史。他正看到許多健康年輕人感染新冠肺炎後，在加護病房搶救。

醫師出於保護病人隱私考慮，無法提供兩張對比X光影像患者平時的健康狀況。但指出未接種疫苗患者的肺部X光影像顯示更多白色渾濁物。卡麥爾表示，或因為感染病毒，導致肺部疾病更加嚴重，肺部積液加重。他補充說，正如X光顯示患者肺部影像，新冠感染者若沒有接種疫苗，感染病毒後就會導致肺部持續發炎。但治療方法因人而異。卡麥爾表示，肺部嚴重發炎患者或需要氧氣，或其它治療方式才能維持生命。

卡麥爾說，接種疫苗後感染病毒的患者，肺部X光影像顯示更多黑區（black area），顯示患者肺部充斥空氣。這類患者屬於少見的「突破性」感染病例，即完全接種疫苗者感染了新冠肺炎病毒。

公共衛生官員表示，預計類似突破性感染病例發生比例不高。據聯邦疾病防治中心統計，目前只有不到1%的突破性感染病例導致入院治療或死亡。

接種疫苗可以避免感染後病況嚴重。（本報檔案照）
接種疫苗可以避免感染後病況嚴重。（本報檔案照）

卡麥爾指出，尚未發現完全接種疫苗染疫者，需要在加護病房監護或使用高級生命維持系統，以此進一步提供全美民眾一個重要警示：接種疫苗對預防嚴重疾病及死亡方面均具有有效性。

他說，正目睹很多染病患者最終進入ICU，此時他們才後悔沒有接種疫苗。在全美新冠肺炎Delta變種病毒在社區廣泛傳播之際，他提醒年輕人和身體健康的居民，若有機會接種疫苗，請盡快施打！新冠肺炎病毒可以預防，而避免染疫的途徑就是接種疫苗。

疫苗 新冠肺炎 變種病毒

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