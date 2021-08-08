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孩子染疫暴增 全美上周比6月多5倍

記者劉先進／綜合報導
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。（電視新聞截圖）
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。（電視新聞截圖）

根據CNN 4日的報導，美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）數據顯示，全美上周有近7.2萬名兒童和青少年感染新冠病毒。不僅比前一周大幅增加，更比6月感染的孩子數量多了足足五倍。

史丹福大學醫學院兒科系傳染病科主任、美國兒科學會委員會主席馬爾多納多博士（Dr. Yvonne Maldonado）說，嚴重的病例在兒童中並不常見，但自11月以來，感染新冠的數字比疫情以來的任何時候都要高。

美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics...
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。這比前一周大幅增加，是6月底感染孩子數量的5倍。（取自CDC官網）

國家衛生研究院院長柯林斯博士（Dr. Francis Collins）表示， 很明顯，變種病毒Delta能夠對兒童造成嚴重傷害。路易斯安那州兒科重症監護室案例表明，有年僅幾個月大的孩子感染。

專家建議，避免孩子感染的方法有，盡快接種疫苗。家長要和孩子聊一聊，為何接種疫苗重要，告訴孩子，疫苗不僅保護他們，而且保護他們周圍所有的人。此外，戴口罩、保持社交距離。父母應該教孩子們咳嗽時噴到手肘上，並及時清洗。洗手是防止任何種類的疾病傳播的最有效方法之一，無論是在家裡還是在社區。

疫苗 美國 史丹福大學

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