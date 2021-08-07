洛縣住院人數 兩周增加715人

洛縣衛生局局長費若建議大家在室內場合、在室外人群聚集處，最好都戴上口罩。（本報檔案照）

隨著Delta變種病毒肆虐全美，洛杉磯 公共衛生局將與洛杉磯聯合學區(LAUSD)合作，推出「公共衛生推廣員項目（Public Health Ambassador Program）」，邀請學生及家長參與，共同減少學區的新冠病毒傳播，鼓勵大家一同遵守防疫規定。該項目包含一系列培訓及活動，計劃於8月9日（周一）開放報名直至9月9日（周四）。

「公共衛生推廣員項目」相關詳情可參考YouYube.com/LAPublicHealth。洛縣6日新增3930例新冠病患、17例死亡。1370人因染疫住院，其中有22%進入重症病房，根據衛生局數據，每日住院人數在兩周內增加715人。截至6日止，有743萬人接受新冠檢測，其中16%檢測結果為陽性。6日確診率為5.3%。

洛縣衛生局局長費若提醒大家，在享受與親友家人們歡樂時光的同時，同樣也得記得多注意自身的防疫措施，在室內場合、在室外人群聚集處，最好都戴上口罩 ，避免自身染疫或將病毒傳染給他人。若無法避免身處人群當中，建議將口罩升級為KN95口罩。她持續鼓勵未接種疫苗 者趕緊施打疫苗。

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda L. Solis）日前已發布行政命令，要求所有洛杉磯縣府系統員工，必須在2021年10月1日之前全面接種新冠疫苗，僅醫療和宗教等個案除外。洛縣府的命令不提供定期測試的選項，只有強制接種疫苗一項。縣府再次向雇主們保證，政府官員將以身作則，並為減緩病毒傳播制定標準。此舉被聯邦疾病防治中心（CDC）、加州和全國各地不同程度地效仿。