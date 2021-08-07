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研究：曾染疫者 打1劑輝瑞比2劑效果好

記者楊青／綜合報導
周五發表在「JAMA Network Open 」的一項新研究表示，感染過COVID-19病毒的患者可能只需要一劑輝瑞疫苗（Pfizer），就可以獲得充分保護，免受再次感染。（NBC）
周五發表在「JAMA Network Open 」的一項新研究表示，感染過COVID-19病毒的患者可能只需要一劑輝瑞疫苗（Pfizer），就可以獲得充分保護，免受再次感染。（NBC）

周五發表在「JAMA Network Open 」的一項新研究表示，感染過COVID-19病毒的患者，可能只需要一劑輝瑞疫苗（Pfizer），就可以獲得「充分保護」，免受再次感染。

由芝加哥拉什大學（Rush University）進行的這項研究，以打過一針和兩針輝瑞疫苗的曾被感染者的抗體水平作比較，研究人員表示，曾被感染的人，打一劑量輝瑞疫苗後的體内抗體水平，比打兩劑的抗體水平更高。科學家們說，他們發現給先前感染過的人注射第二針，並沒有「顯著增加」抗體水平。

該研究總結，在接種單劑mRNA 疫苗後，可能已會充分保護先前有COVID-19感染記錄的個體免於再次感染，這一研究結果可以讓感染過的人再打第二針。該研究結果可能對世界某些疫苗短缺的國家和地區，比如印度，其近14億人口中目前僅7%左右已完全免疫，具有實際參考價值。。

聯邦疾病控制與預防中心CDC6日公佈的全國新冠疫苗注射最新數據顯示，目前加州的疫苗完全注射率為其總人口的53.3%，疫苗接種率在過去一周上升了1.8%。目前全國完全接種率為50.5%，完全接種人數為1億6600萬左右，過去一周全國新增完全接種疫苗人口30萬3000左右。統計到6日，全國完全接種人數超過50%的州仍然是20個，接種率超過60%的州仍為五個，40%以下的州從11個減為八個。

統計到本周末，全加州共消耗4560萬劑疫苗，2110萬人完全接種，一周新增完全接種者30萬人。加州上一周新增完全接種者45萬人。換言之，最近一周加州新增的完全接種人數，比上一周下降30%左右。

從CDC過去一周的數據看，全國疫苗接種的瓶頸仍未突破。雖然全國的疫苗接種人數在過去一周增加，但增長比例比上一周下降。目前全國尚未有任何一州的疫苗接種人口達到70%。接種率達到或超過60%的州只有五個，接種率50%以上的州共有20個。

疫苗 加州 輝瑞

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