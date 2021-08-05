洛市2議員提動議：進室內公共場所須持接種卡
兩名洛杉磯市議員4日提出一項動議，希望要求人們出示新冠疫苗接種證明才能進入某些室內公共場所。而紐約市已於3日批准了類似的法規。
根據洛市議會主席Nury Martinez和市議員Mitch O'Farrell提出的動議，希望要求民眾必須證明自己已接種至少一劑冠狀病毒疫苗，才能在室內餐廳或酒吧用餐，或去健身房、音樂會場館、電影院、體育場和零售商等場所。
「已經夠了」，Martinez在一份聲明中說，「醫院工作人員筋疲力盡，擱置事業的媽媽們也累了，我們的孩子也無法再承受一學年的損失。我們有三種有效且隨時可用的疫苗，那麼需要什麼？我們的孩子即將返回學校，未接種疫苗的人每天都在冒著生命危險。立即與您的醫生交談，然後接種疫苗。」
由於洛杉磯縣在過去幾周內疫情反撲嚴重，由高度傳染性的Delta變種引起的新冠病毒病例激增。上個月，因新冠住院的人數幾乎翻了兩番，截至3日，全縣有1138名新冠病毒患者住院。洛縣3日還記錄了2293例新增病例。
洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）此前曾報告說，從1月1日到6月30日，洛杉磯縣因新冠死亡的人們，其中99.8%都未接種疫苗或僅部分接種疫苗的人。7月中旬，洛杉磯縣恢復了在室內戴口罩的要求，無論是否接種了疫苗。
上一則
寺廟也搶 比丘尼買槍自衛
下一則
FB留言