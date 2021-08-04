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南加婦人處理死老鼠染傷寒 誤認新冠

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
南加居民處理死老鼠後感染斑疹傷寒， 以為是新冠症狀。（KTLA 5視頻）
南加居民處理死老鼠後感染斑疹傷寒， 以為是新冠症狀。（KTLA 5視頻）

洛杉磯縣蒙羅維亞市（Monrovia）一名婦女Margaret Holzmann，處理了一隻死老鼠後感染了斑疹傷寒（Typhus），當時還以為感染了新冠肺炎，她的鄰居也感染了傷寒。

Holzmann說，「首先是疲憊，然後是發燒，接著是頭痛。」「我什麼也做不了，就是覺得太累了。」在出現這些症狀時，她以為感染新冠病毒，但是她的病毒檢測結果卻顯示陰性。類似的症狀持續了數周，她決定去看醫生，「醫生問我有沒有接觸過野生動物？是的，我接觸過那隻老鼠。」

在頭痛發燒等症狀出現之前，Holzmann曾在家中後院清理過一隻死老鼠，事實證明，這是一個錯誤的行為，因為老鼠身上感染的跳蚤給她帶來了斑疹傷寒。她將自己的經歷發佈到社群平台，結果發現其他鄰居也感染了同樣的疾病。

Holzmann說：「兩個街區外的一位鄰居，說她的祖父和我差不多在同一時間感染了斑疹傷寒，同樣的症狀，她的祖父也是在家中處理了一隻死老鼠。」目前尚不清楚附近有多少人感染了這種疾病。

Dignity Health 傳染病主任 Suman Radhakrishna說，老鼠身上的跳蚤受到感染，「跳蚤會咬你和你的寵物，寵物不會被感染，但你會被感染。」「對於大多數患者來說，症狀會好轉，因為他們感覺好了，就不會再去看醫生，所以這個疾病通常不會被確診。」但也會發生一些嚴重的情況，「一小部分人可能患有肝或腎功能衰竭，並且可能會在影響大腦的地方出現問題。」

Holzmann分享自己的經歷，幫助人們提高認識，並提醒人們在發現死老鼠時，不要自己處理，而是打電話給動物控制服務機構（animal control service）。同時，專家提醒民眾，在寵物身上使用跳蚤藥物也非常重要。

老鼠身上的跳蚤會讓民眾感染斑疹傷寒。（KTLA 5視頻）
老鼠身上的跳蚤會讓民眾感染斑疹傷寒。（KTLA 5視頻）

社群 檢測 洛杉磯

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