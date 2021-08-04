接種率超過80% 洛縣護理機構確診仍略升

雖然天氣炎熱，但未能阻擋病毒的傳播腳步。（記者張宏／攝影）

最近天氣炎熱，但未能阻擋病毒傳播的腳步。具有高度傳染性的Delta變種病毒在洛縣 持續蔓延，3日新增確診人數2293例和20人死亡。

洛縣衛生局3日的報告顯示，護理機構的病例再次略有上升，儘管護理機構的居民和工作 人員的疫苗 接種率很高。但7月18日那一周，在護理機構洛縣記錄了33例新病例，其中六人是病號，工作人員感染27人。該數字比之前每周平均22例病例相比略有提高。

洛縣統計護理機構的86%病人和85%的員工已全面接種了疫苗，造成確診人數增加的主要是因為Delta病毒和一小部分接種了疫苗但依然被突破性感染的人。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，專業護理機構的病人在醫學上屬於很脆弱的人群，但是謝天謝地，由於他們疫苗接種率很高，且機構設施的感染控制得當，讓洛縣護理機構感染人數沒有出現急劇增加。為確保對護理機構病人的保護，那些尚未接種疫苗的工作人員和病人應該盡快接種，避免將病毒傳染給免疫力低下的病人。

洛縣檢測呈陽性的人數3日平均比率6.6%，高於2日的6.2%。而7月2日該數字平均為1.3%。衛生局繼續提倡接種疫苗是最好的防護，數據顯示截至3日上午，有1242人因為新冠住院，有269人在集中觀察。一個月前，住院人數只有280人。

費若上周表示，在所有住院者中， 6月未接種或未完全接種的人群的新冠感染率是92%，5月該比率是95%。 7月份前10天的比率為 91%。洛縣的疫情死亡者中，99.8%未接種或未完全接種疫苗。