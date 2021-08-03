河濱縣3縣政委員 接觸確診者隔離

河濱縣三名縣政委員由於開會時與染疫者有接觸，於上周隔離觀察。（檔案圖）

河濱縣三名縣政委員在近日一次會議上，因密切接觸到染疫人員，為避免意外於上周開始隔離。遭隔離三名縣政委員分別是Karen Spiegel 、Chuck Washington和Kevin Jeffries。

五名縣政委員於7月27日參加一次縣政委員會議，後發現一名工作 人員新冠病毒檢測 呈陽性。縣政委員會資訊技術支援團隊，因為接觸到染疫人員，也需要隔離。目前尚不清楚，是否縣政委員與IT團隊接觸的是同一染疫者。

縣府官員表示，上周，一名縣府管理中心工作人員COVID-19檢測呈陽性。結果導致與其密切接觸人員遭隔離。據悉，遭隔離的縣政委員已經接種疫苗 數月，於7月28日隔離。

被隔離的三名縣政委員中，Chuck Washington年近七旬，代表選區包括河濱縣西南部、海梅特市、聖哈辛多市、Idyllwild/Pine Cove，以及Anza等地。Karen Spiegel於2020年曾染疫並隔離一段時間，已經接種疫苗。Kevin Jeffries對於隔離表示遺憾，但並不驚訝，表示在會議舉辦地點直接或間接與染疫者接觸，提醒工作中需要小心謹慎。

為避免意外，2日午後的一次會議參與者，更換開會地點。