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洛縣490萬人完全接種 逾萬人又染疫

洛杉磯訊
在490萬完全接種疫苗的洛杉磯縣居民中，仍有1萬656人測出陽性。（美聯社）
在490萬完全接種疫苗的洛杉磯縣居民中，仍有1萬656人測出陽性。（美聯社）

洛杉磯縣8月1日報告3045例新增新冠病例和五例死亡，7月31日新增病例數為3606，但官員指出數字可能反映周末報告的延遲。

加州的數據顯示，洛縣住院的新冠患者人數繼續激增，從周六的1071人增加到1096人，加護病房患者的人數從231人增加到236人。

在過去幾周，洛縣每日病例數、住院人數和檢測陽性率都急劇增加，這歸因於具有高度傳染性的新冠Delta變體。「在過去八個月裡，美國和世界各地的數百萬人已經安全地接種疫苗。數據壓倒性地表明疫苗可有效預防導致住院和死亡的嚴重疾病」，公共衛生主任費若日前表示，「然而要真正擊退傳播，需要更高水平的疫苗接種，尤其是在年輕居民中」。

費若表示，最近幾周陽性率和新病例數的上升顯示出放緩的跡象，這為激增可能趨於平穩提供一些希望。她說，住院人數預計將繼續上升，因為這一數字通常會隨著整體病例數的增加而增加。截至7月31日(周六)，測試陽性率為6.1%，低於周五的6.3%，但仍高於周四的5.17%。

洛縣數據顯示，截至7月27日，在490萬完全接種疫苗的居民中，仍有1萬656人被測出陽性，比率為0.22%。這一比率較一周前增加63%，但仍處於統計低位。

疫苗 洛縣 加州

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