研究：染疫失去嗅覺 可靠訓練重拾

舊金山加大耳鼻喉科醫師表示，新冠病人失去嗅覺可以靠訓練恢復。（Getty Images）

嗅覺喪失（anosmia）是新冠肺炎 患者最常見的後遺症之一，估計約有六成感染者長期有此症狀。不過，專家表示，嗅覺可以透過訓練重新找回。

舊金山 加大耳鼻喉科醫師洛夫特斯（Patricia Loftus）表示，經過嗅覺訓練後，約95%的病人嗅覺可以在六個月內恢復。

6月在醫學雜誌JAMA上發表的一項研究報告也指出，在參與嗅覺訓練的51名新冠肺炎康復者當中，有49人的嗅覺在六個月內恢復，但有兩人的嗅覺八個月到一年都沒有恢復。這些嗅覺長期沒有恢復的病人聞不到瓦斯味，也聞不到雞肉烤焦和牛奶壞掉的味道。

除了嗅覺喪失，新冠肺炎引起的長期嗅覺功能障礙還包括嗅覺異常（parosmia）、嗅覺衰退（hyposmia）和嗅覺幻覺（phantosmia）。

目前，嗅覺訓練是治療長期受嗅覺問題困擾的病人最常使用的方法。洛夫特斯說：「我們喜歡把嗅覺訓練說成是對嗅覺的物理治療。」

洛夫特斯的病人柏納（Cat Berner）在她居住的舊金山公寓準備了四小瓶不同的精油。洛夫特斯表示，從香水到廚房香料，任何具有強烈氣味的東西都可以，但訓練方法大致相同，每一種味道聞15秒，但不能深吸，只能「兔子嗅」，味道才會正確接觸到鼻腔內的接收器。

訓練方法是，每個瓶子打開「兔子嗅」15秒，然後重複同樣的過程聞第二瓶、第三瓶和第四瓶，每天進行兩次。

關於嗅覺訓練的研究資料目前還很少，但最近有多項研究正在進行，包括一項對240名新冠病人進行的臨床試驗。

密蘇里州 華盛頓大學（Washington University）醫學院研究人員想了解，病人在聞一種味道時，若同時看著這個味道的實體照片，治療效果是否會更好。另外，他們還測試，病人症狀的改善情況是否會隨他們對味道的喜惡而有所不同。