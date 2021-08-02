混打疫苗優劣尚無定論 完全接種追打第3劑最好隔3個月

「混打疫苗」是近期熱門話題之一，有些國家流行疫苗混打。(美聯社)

越來越多人已接種疫苗 ，但隨著Delta變種病毒肆虐全球，人們不免擔心打疫苗後，是否有足夠抗體對付變種病毒。尤其是接種嬌生疫苗者，原本打一劑的保護力就比較低，許多人都在詢問，是否可多打一劑莫德納 或輝瑞 ，增強疫苗保護作用。

美國國家衛生研究院目前正在對混打疫苗進行臨床實驗，確保追加混打疫苗可安全有效地增加抗體。研究員Atmar表示，在證明追加混打疫苗不會對人體產生更多副作用反應，或可能對人體有害之前，研究院無法針對「混打」提供更多資訊及建議。不過研究院有望在今夏末或初秋，提供混打疫苗的相關安全資訊。

流行病學醫師黃重德認為，不管哪個廠牌，多打一針照理來說都可增強保護作用，目前沒人說，不能混打疫苗，但此做法尚未得到醫學證實。倘若民眾打算追加一針，建議最好在打完疫苗三個月過後再打。

「混打疫苗」是近期熱門話題之一，有些國家流行疫苗混打。以南韓為例，當局宣布7月將進行不同廠牌第二劑新冠疫苗混合施打，預估76萬已經接種過AZ疫苗的人、第二劑將會改為輝瑞疫苗。德國、加拿大、瑞典、法國、西班牙和義大利都主張第一劑打AZ疫苗的人，如果擔心血管堵塞問題，第二劑可打別的品牌。

而在台灣，由於疫苗數量嚴重不足，且已購買的各廠牌疫苗數量無法掌握，是否可以混打外國進口的疫苗，甚至台灣國產疫苗，近來都是熱議的話題。

不過美國國家衛生研究院(NIH)及俄國研究人員，還研究混打的好處或壞處。因為都仍處研究初期階段，尚無具體結論。

師黃重德說，嬌生疫苗其實打一劑就有足夠抗體，但對於年紀大、抵抗力差、慢性病者來說少，一劑的保護作用可能不強，這群人可再打一針。若想多打一針，可追打一針莫德納或輝瑞疫苗。

對於決定加打一針的族群，黃重德說，完全接種疫苗後的三個月內，最好不要再打針，因為對抗新冠病毒的抗體已經夠高。建議等抗體開始降低，也就是打疫苗三個月後，再補打一針效果會較好。另外他提醒，不要為了持續保護力，一直追加補打。

目前醫學界雖未建議民眾混打疫苗。到底接種一劑嬌生，再追打一劑莫德納或輝瑞疫苗是否安全？

黃重德認為，各大藥廠製作疫苗方式不一樣，但若僅從理論來看，不管打哪個牌的疫苗，身體對抗體產生的結果是一樣的。就好比染疫者過幾天身體自動產生抗體，只需打一針疫苗即可增強抗體。因此哪個廠牌的疫苗打入體內，基本上只要身體可產生抗體就可以。但目前不確定的是，混打疫苗是否安全。