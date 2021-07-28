洛市府下令員工 接種或每周檢測

洛杉磯市市長賈西提。（市府官網）

由於疫情反撲，洛杉磯市市長賈西 提（Eric Garcetti）和市議會議長馬丁尼茲（Nury Martinez）7月27日（周二）宣布，所有市府職員須向相關部門出示疫苗 接種證明，或是提供每周新冠檢測 陰性的報告。

這項宣布是在洛市議員雷利-托馬斯（Mark Ridley-Thomas）周一宣布將於28日周三提出動議，要求所有市府職員須完全接種新冠疫苗之後做出的。

賈西提和馬丁尼茲27日宣布這一消息之際，洛杉磯市警察局的陽性病例又有所增加，一名僱員因病入院治療。洛市警局局長摩爾27日透露，上周又有33名洛市警局員工測出陽性，使該部門的累積病例總數達到2760人。而上周的報告中，新增病例為19例。

摩爾說，目前有81名員工在家中養病，比上周增加18名。他當天沒有提及該局的疫苗接種率，但他在賈西提做出宣布前說，該局正在「密切關注疫苗接種和要求方面的變化情況」。「我們已經與賈西提市長對話，我知道市長的團隊正在與全市的勞工合作制定疫苗接種協議，我們正在密切關注這一點」。

6月22日時，摩爾曾透露，只有58%的洛市警局員工完全接種疫苗或者因為感染而擁有了天然抗體。

26日，加州官員宣布要求所有州府職員與在醫療護理設施工作的人員，須出示接種疫苗證明，如果未能提出或拒絕，則須每周做一次病毒檢測報告。

賈西提指出，第四波疫情來了，洛杉磯人的選擇不可能更清楚了，要麼接種疫苗，要麼感染新冠病毒。目前的這項緊急需求意味著如果你是市府雇員，現在將要求你證明你接種了疫苗，否則就每周進行一次新冠測試。

洛市市議員雷利-托馬斯。（檔案圖）

雷利-托馬斯之前也說，接種疫苗是走出疫情的唯一途徑，在避免傳播，及一旦意外感染避免病情嚴重，及死亡方面都起到有效作用。如果希望經濟全面復甦，孩童上學不戴口罩、社區弱勢群體不染疫，這項動議是向正確方向邁出的重要一步。

另一方面，擁有自己公衛局的長堤市市長加西亞（ Robert Garcia）周二下午宣布，該市將遵循加州的模式，要求其員工要麼展示疫苗接種證明或每周做新冠檢測並呈陰性。

截至27日，洛縣公衛局的統計顯示，新增新冠肺炎感染者2067例，死亡15例，入院感染患者增至891例。