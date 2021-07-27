加州疫苗接種證明 你該知道的事

隨著加州 新冠肺炎疫情激增，相關單位正採取相關措施，希望減緩疫情傳播速度。加州政府7月26日發布新政策，州府員工，及在公共或私立醫院或醫療保險機構工作者，將被要求出示他們的疫苗 接種證明。若未接種或拒絕出示文件，則必須定期對他們進行檢測 。以下是具體規定和範圍：

那些人受影響？

當新政策生效時，加州政府員工將須出示的疫苗狀態。那些未接種疫苗或拒絕出示證明者，每周都將至少接受一次病毒檢測。

公立和私立醫療機構工作者也將遵守同樣要求。未接種疫苗者，每週都需接受一次檢測，並需配戴口罩等個人防護設備。

州長新要求也適用於成人和老人照護住宅設施、無家可歸者收容所、監獄等高風險群聚場所。

何時實施？

州府員工將於8月2日開始執行新政策，未來幾週分階段進行測試。醫療保健單位場所則於8月9日起實施新制，醫療保健設施機構須在8月23日前達到要求。

這是命令嗎？

不是，但新政策取消「榮譽制度」，即原先員工可自稱已接種疫苗。

其他地方的政策為何？

一些企業要求員工在返回工作崗位時需接種疫苗。好萊塢影視行業一直在研究，讓工作人員在片場接種疫苗的方法。

洛杉磯縣巴沙迪那(Pasadena)市上周表示，一旦疫苗獲得聯邦政府完全批准，將要求所有市府員工接種新冠肺炎疫苗。市府發言人Lisa Derderian說，新的疫苗接種要求，是在市府約出現十幾名員工檢測陽性，造成另外數名員工隔離的幾天後提出。」她說，該市有2000多名員工，約60%報告接種了疫苗。

加大員工學生都須注射

加大系統（UC）上周同時宣布，要求所有學生、教職員和其他工作人員，秋季學期開學前接種疫苗。