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洛縣疫情續反撲 確診1996例、4死

【洛杉磯訊】洛杉磯縣的新冠疫情26日繼續反撲，住院人數攀升，新增確診病例1966例，四人死亡。
當局呼籲民眾接種疫苗。（記者李雪／攝影）
當局呼籲民眾接種疫苗。（記者李雪／攝影）

加州數據顯示，現在洛縣825人因新冠住院治療，是兩周前的兩倍多。前一天為745人，7月12日全縣僅372人住院。此外洛縣目前有182人在加護病房，高於25日的161人。所幸這些數字雖然在增加，但仍遠低於冬季激增期間住院的8000多人。

截至26日，洛縣新冠檢測呈陽性的平均每日率為5.2%，高於25日報告的4.8%。

縣衛生官員上周表示，未接種疫苗的人感染新冠的可能性，是接種疫苗的人的五倍。而加州官員26日表示，未接種疫苗的人的平均每日感染率比接種疫苗的人高出近七倍。

衛生官員說，雖然一些完全接種疫苗的人仍然感染新冠，但不太可能患重病或需要住院治療。洛縣上週的數據顯示，全縣大約1030萬居民中有530萬人接種疫苗，接種率約為52%。約130萬縣居民因為未滿12歲而沒有資格注射疫苗。

年輕的非裔和拉丁裔居民疫苗接種率，仍是該縣最低。洛縣上個月非裔居民的新感染率也最高，為每10萬名居民就有181人感染。上月白人居民的感染率比拉丁裔還高，為每10萬居民感染83人，而拉丁裔為62人。非裔居民在本月的住院率也最高，其次是拉丁裔和白人。

疫苗 洛縣 非裔

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