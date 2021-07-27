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美新冠病例數可能是官方數字兩倍

記者張宏／綜合報導
美國國家科學院官方期刊最新分析顯示，美國新冠病毒病例的實際數量可能是官方數字的兩倍多。（檔案圖）
美國國家科學院官方期刊最新分析顯示，美國新冠病毒病例的實際數量可能是官方數字的兩倍多。（檔案圖）

研究顯示，截至2021年3月上旬，美國大約有6500萬人（總人口的約五分之一）感染新冠病毒。美國國家科學院官方期刊最新分析顯示，美國新冠病例實際數量，可能是官方數字的兩倍多。

發表在美國國家科學院（National Academy of Sciences）院刊上的研究表示，大約60%的新冠病毒感染沒有被計算在內。該論點的支持證據在不斷增加，表明疫情的真實死亡人數，遠高於官方統計。

科學家們早就意識到，官方的新冠數字並不能反映全部情況。一項針對人壽保險申請人的研究表明，案件數量可能是官方統計數字的兩倍；另一種模型表明，全世界的死亡人數，也大約是官方報告人數的兩倍。

但這些估計中的每一個都受到他們可用數據的限制，這是流行病建模者的一個共同主題：在三個最著名的冠狀病毒數據源中，每個都有明顯的數據劣勢。

官方確診病例數低於實際感染人數，主要是因為並非每個感染者都接受檢測或診斷。同時，檢測陽性率往往高估了真實的患病率。

西雅圖華盛頓大學統計學博士生、該研究主要作者Nicholas Irons表示，被感染的人群，肯定比沒有被感染的人群更傾向作檢測。

死亡人數可能有助於研究人員，倒推實際的感染總人數，但死亡往往發生在被感染的數週後，因此缺乏實時作用。

Irons和他的同事查看了在印第安納州和俄亥俄州進行的兩項隨機測試調查的數據，並使用這些數字來校准他們使用不太完美的數據源構建的模型：死亡人數、確診病例數和執行的測試數。

研究人員發現，到3月初，美國每2.3例感染中只有一例通過檢測得到陽性確認，這意味著美國一半以上的新冠病毒感染沒有檢測報告。他們確定大約19.7%的人口，也就是大約6500萬人已被感染。

研究作者寫道：這表明美國遠遠未達到群體免疫的程度，且在州和地方政府繼續實施封鎖，和其他緩解疫情措施的情況下，短期內若想僅靠感染，不太可能實現群體免疫。這項研究結果的另一個訊息是，現在還不是公共衛生專家或公眾放鬆警惕的時候。

美國 檢測 疫情

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