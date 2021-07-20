我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

南內華達州衛生局：公共場所室內應戴口罩

編譯組／綜合報導
隨著內州陽性率上升，南內華達衛生單位建議民眾在擁擠的室內公共場所戴口罩。（FOX 5）
隨著內州陽性率上升，南內華達衛生單位建議民眾在擁擠的室內公共場所戴口罩。（FOX 5）

隨著拉斯維加斯所在的克拉克縣（Clark County）新冠肺炎陽性率持續增加，南內華達州衛生局（Southern Nevada Health District，SNHD）上周已公告，建議民眾在擁擠的室內公共場所佩戴口罩，無論是否接種過疫苗，因可能會接觸到未完成疫苗接種者。

FOX 5電視台報導，SNHD表示，所謂擁擠的室內公共場所包括零售商店、大賣場、商場、大型活動和賭場等。

美聯社報導，內州14天平均陽性率，從6月11日的3.4%，增加至本周早些時後的10.5%，該州衛生廳7月15日表示，這是自2月中旬以來，陽性率首次突破10%。其中，克拉克縣與拉斯維加斯這一比率，現在是Washoe縣Reno-Sparks地區的兩倍，分別是11.8%和5.3%。

此外，14天平均每日新增病例已增加至517人，住院人數為705。這兩項數據，也是2月中旬以來最高水平。

不少企業主擔心顧客會拒絕口罩要求，但當地沙龍業主，尚未提醒其顧客戴口罩。Baroness Salon的Barbara Largent說，「我們都有選擇，這是私人商家，若您不相信且不認為這是可怕的事情，那這可能不是您想要來的地方。」

口罩 疫苗 內華達州

上一則

洛城新語／疫情下 回不去的中國之路

下一則

聖地牙哥巴博亞公園中國館遭砸 疑仇恨犯罪

延伸閱讀

洛杉磯縣政府除頒布口罩令 也強調打疫苗更有效

洛杉磯縣政府除頒布口罩令 也強調打疫苗更有效
洛縣疫情反撲嚴重 陽性率增7倍 18日增1635確診、4死

洛縣疫情反撲嚴重 陽性率增7倍 18日增1635確診、4死

性騷擾調查尾聲 葛謨周末接受問話

性騷擾調查尾聲 葛謨周末接受問話
紐約州長葛謨本周末將接受性騷擾指控調查問話

紐約州長葛謨本周末將接受性騷擾指控調查問話
疫苗覆蓋率僅53% 內華達州近2周陽性率飆8.2%

疫苗覆蓋率僅53% 內華達州近2周陽性率飆8.2%
平台科技業赴美上市 觸動北京敏感神經

平台科技業赴美上市 觸動北京敏感神經

熱門新聞

南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX視頻截圖）

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

2021-07-14 15:46
因疫情滯留美國的華人，嘆回家路真難。(unsplash.com)

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

2021-07-16 22:58
加州州長紐森。（加州州長辦公室）

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

2021-07-14 02:20
洛杉磯縣衛生局15日建議居民謹慎考慮前往美國新冠病毒傳播率最高的州，包括臨近的內華達州，和佛羅里達州。（記者張宏／攝影）

加州洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高

2021-07-15 15:36
疫情期間，移民局大幅減少綠卡面試。（Getty Image）

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

2021-07-16 22:00
加州發布節電警報。（檔案圖）

加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效

2021-07-12 15:45

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准