南內華達州衛生局：公共場所室內應戴口罩

隨著內州陽性率上升，南內華達衛生單位建議民眾在擁擠的室內公共場所戴口罩。（FOX 5）

隨著拉斯維加斯所在的克拉克縣（Clark County）新冠肺炎陽性率持續增加，南內華達州 衛生局（Southern Nevada Health District，SNHD）上周已公告，建議民眾在擁擠的室內公共場所佩戴口罩 ，無論是否接種過疫苗 ，因可能會接觸到未完成疫苗接種者。

FOX 5電視台報導，SNHD表示，所謂擁擠的室內公共場所包括零售商店、大賣場、商場、大型活動和賭場等。

美聯社報導，內州14天平均陽性率，從6月11日的3.4%，增加至本周早些時後的10.5%，該州衛生廳7月15日表示，這是自2月中旬以來，陽性率首次突破10%。其中，克拉克縣與拉斯維加斯這一比率，現在是Washoe縣Reno-Sparks地區的兩倍，分別是11.8%和5.3%。

此外，14天平均每日新增病例已增加至517人，住院人數為705。這兩項數據，也是2月中旬以來最高水平。

不少企業主擔心顧客會拒絕口罩要求，但當地沙龍業主，尚未提醒其顧客戴口罩。Baroness Salon的Barbara Largent說，「我們都有選擇，這是私人商家，若您不相信且不認為這是可怕的事情，那這可能不是您想要來的地方。」