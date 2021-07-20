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違室內口罩令 洛縣勸導不開罰？

編譯組／綜合報導
洛杉磯縣發布室內戴口罩令，但衛生和警察單位目前看來，會以「勸導」為主，而非開罰單。(洛縣公共衛生局網頁)
洛杉磯縣發布室內戴口罩令，但衛生和警察單位目前看來，會以「勸導」為主，而非開罰單。(洛縣公共衛生局網頁)

洛杉磯縣室內戴口罩規定，如今已成法律。然而，衛生和警察單位是否執行這項法令，仍懸而未決，目前看來會以「勸導」為主，而非開罰單。

洛杉磯時報報導，技術上來說，違反新的口罩令或洛縣最新衛生命令者，可能會遭罰款等懲罰，但事實上根據過去一年疫情期間的經驗，許多衛生和執法官員，都傾向對居民進行教育宣導，而非開出一連串罰單。

洛縣警局(LASD)局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）說，縣警局不會花費有限資源，而是要求居民自願遵守規定。他抨擊洛縣衛生局的命令，強迫接種疫苗和感染者在室內戴口罩，沒有科學依據。

洛縣不會對不戴口罩者採取懲罰性措施。洛縣衛生局健康官員Muntu Davis說，「我們將持續進行宣導教育，並非真正想用懲處方式。」

洛市警局(LAPD)敦促民眾遵守新規定，局長摩爾（Michel Moore）日表示，「警局要求所有洛杉磯人遵守規定。」

目前洛縣和加州每日染疫和住院人數，雖然僅是去年秋季高峰的一小部分，然官員仍擔心，染疫者上漲的趨勢令人不安，因數百萬並未接種疫苗者仍易染疫，尤其是傳染性很強的Delta變種病毒。

該縣要求所有人，包括完全接種疫苗者，在所有室內公共場所戴口罩，包括劇院、商店、健身房、辦公室，餐館內沒吃飯時也得戴口罩。其中有有限豁免，如兩歲以下兒童。

加州平均每日出現3671新病例，是一個多月前的四倍多。如今加州有超過2000名染疫住院者，是自4月以來新高。

口罩 洛縣 加州

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