Delta傳播迅猛 洛縣陽性率月增10倍

接種疫苗是減少新冠病毒傳播的最有力工具。（加州大學提供）

洛杉磯縣公共衛生局19日最新報告，感染新冠住院人數，從12日的372人增加到19日的528人；19日新增確診1233例，自6月15日以來增加了700%；陽性檢測率（Test positivity）從6月15日的0.4%上升到7月19日的4.1%，一個月增長十倍。

由於更具傳染性的Delta變體病毒的傳播顯著增加，疫苗 接種狀態未知和有人未戴口罩 ，以及洛杉磯縣近400萬人未接種，或不具備接種資格的人們面臨風險，包括130萬名12歲以下兒童。洛縣 衛生官員近日修正了命令，要求每個人在室內公共場合都要戴口罩，無論是否接種疫苗，以防止COVID-19擴大傳播。

洛縣19日新增兩件死亡病例，一名死者年齡80歲以上，另一名死者在65至79歲之間。洛縣至今共有126萬9090例確診、2萬4585人死亡。718萬2000人接窗檢測，16%呈陽性反應。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）說，洛縣繼續看到社區增加的驚人傳播趨勢，傳染性更強的Delta變體，通過未接種疫苗且未戴口罩的人們傳播，導致病例和住院人數顯著增加。在室內公共場所和工作場所戴口罩，人們可以回到減緩病毒傳播的日子。她呼籲，疫苗仍是減少傳播的最有力工具，需要降低傳播率，以便下個月開學時風險就會小得多。